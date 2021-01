Kortrijk Spurs in eigen huis zwaar onderuit tegen Liège Panthers: “Focus ligt al op Waregem”

Kortrijk Spurs is er in Top Division Women niet in geslaagd om in eigen huis Liège Panthers opzij te zetten. Kortrijk ging in de tweede helft kopje onder tegen een efficiënt Luik. Emma Van Thuyne blijft niet bij de pakken zitten en kijkt al uit naar de volgende wedstrijd: de West-Vlaamse derby tegen Waregem.

Na de winst in de heenwedstrijd in Luik waren de verwachtingen hoog gespannen om ook in Kortrijk te winnen. Dat liep eventjes anders. Kortrijk verloor uiteindelijk met ruime 54-76-cijfers. “Luik heeft het derde quarter de kloof gemaakt”, weet Emma Van Thuyne te vertellen. “Hun afwerking was goed en die van ons minder. We speelden minder samen vergeleken met vorige week toen we als team op het veld stonden.”

Door deze nederlaag laat Kortrijk een unieke kans liggen om op te schuiven naar die felbegeerde vierde plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs. Want in dit coronajaar spelen er maar vier in plaats van de normale acht ploegen de eindronde. Zoals de kaarten nu liggen zal een grote groep ploegen voor die vierde plaats strijden. “Het zal sowieso moeilijk zijn om die vierde plaats te halen”, gaat Van Thuyne verder. “We zien wel match per match wat het wordt.”

Twee weken voorbereiding op derby

Door de Europese ronde van enkele ploegen uit Top Division Women ligt de competitie een weekendje stil. Daarna volgt de West-Vlaamse derby. “Nu gaat vooral de focus naar de volgende match tegen Waregem. We onderschatten de match niet. Het is een heel jong team die fysiek sterk staat en heel gemotiveerd is. We hebben nu twee weken de tijd om ons goed voor te bereiden.”

Van Thuyne blijft zelf ook werken aan haar persoonlijke progressie, om zo het team nog beter van dienst te zijn. “Het seizoen verloopt anders dan we hadden verwacht omwille van corona. Ik probeer om een leider te worden om zo een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten. Dat lukte nu nog niet altijd. Belangrijk voor mij is dat de coaches mij verder op een positieve manier blijven stimuleren. Ik voel me goed bij de Spurs en ben er zeker van dat zowel ik als het team nog stappen vooruit zullen zetten.”