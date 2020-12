Kortrijk Spurs hervat de trainingen: “Je voelt dat niet iedereen er vol voor gaat”

“De eerste training liep goed, maar het gevoel overheerst dat het een verhaal van geduldige opbouw wordt”, vertelt coach Mertens. “Ik denk niet zozeer fysiek, omdat de meeste speelsters vier keer in de week actief waren. Mentaal wordt het wel een harde dobber. Het zal erop aan komen de mindset juist te krijgen. De challenge is om de lat zo hoog mogelijk te leggen, met als doel stappen te zetten in ieders ontwikkeling.”

De ploeg was niet volledig, want de zusjes Devliegher testten positief. “Je voelt dat niet iedereen er vol voor gaat, maar dat begrijp ik ook. Het zal wat tijd vragen. We zullen wel zien hoe het evolueert. Ik voel wel de goesting, maar het mag voor mij allemaal iets meer zijn. We zullen als staff geduld moeten tonen, maar de tijd is kort. Ik mis spijtig genoeg twee speelsters door covid en ook nog eentje door examens. Daarom laten we een aantal jongeren aansluiten bij de ploeg.”

Schrik blijft erin zitten

De eerste training gaf coach Mertens alvast een positief gevoel. “Het bestuur heeft alles in het werk gesteld om terug te starten. Financieel en organisatorisch was dat zeker geen sinecure. Mijn grootste zorg is op dit moment het vermijden van blessures, maar dat mag ook geen excuus zijn om ons weg te steken. Ik ben ervan overtuigd dat als we mentaal geraken waar we moeten geraken tot uitzonderlijke prestaties komen. We moeten onze doelen hoger durven stellen.”

Langs de andere kant zit de schrik er toch goed in. “Ik blijf mij ethisch zorgen maken of dit wel verantwoord is, als je ziet hoeveel mensen in de zorg dagdagelijks uitermate hun best doen om levens te redden. Iedereen wil wel, maar de angst omwille van covid is groot. Bijvoorbeeld om beroepsmatig verder te kunnen functioneren. Ik heb heel veel vertrouwen in onze medische begeleiding. Het feit dat we twee keer in de week getest worden geeft een garantie dat er snel ingegrepen kan worden.”