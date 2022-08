Kortemark Koerse houdt traditie in ere: “Minder renners dan vorig jaar, maar meer namen die het peloton extra kleur geven”

“In vergelijking met vorig jaar zullen we minder renners hebben, maar wel wat meer namen die het peloton extra kleur geven”, vindt Geert Lambrecht van Hand in Hand. “Dit jaar konden we enkele jonge bestuursleden aantrekken. We laten hen op de sociale media van Kortemark Koerse hun gang gaan. Toen we de deelname van Jelle Wallays, een man uit de streek, aankondigden zag je heel wat beweging op die sociale media.”

Vermoedelijk wordt Alpecin-Deceuninck donderdagnamiddag in Kortemark dé te kloppen ploeg. Naast voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt, Julien Vermote, Edward Planckaert en Guillaume Van Keirsbulck komen ook Senne Leysen, Ayco Bastiaens, Simon Dehairs en David van der Poel aan de start. “Dat is een stevige selectie”, beseft Lambrecht. “Ook de broers Tim en Benjamin Declercq komen naar Kortemark. Intermarché-Wanty-Gobert wordt door Tom Devriendt en Baptiste Planckaert vertegenwoordigd. Baptiste kan onze koers voor de derde keer winnen. Met Elias Van Breussegem en Nick van der Meer verwachten we ook de winnaars van 2019 en 2021.”

Traditionele kermiskoers

Zoals gebruikelijk ligt de aankomstlijn van Kortemark Koerse in de Nieuwstraat. De renners moeten veertien ronden van 11,8 kilometer afhaspelen. In Kortemark houden ze vast aan de traditie van een profkermiskoers. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Stadsprijs in Geraardsbergen waar woensdag (31/8) voor het laatst een kermiskoers wordt georganiseerd. Wellicht stappen ze in de Oost-Vlaamse stad over naar een UCI-wedstrijd.

“In Kortemark is dat niet de bedoeling”, benadrukt Lambrecht. “We blijven aan de lokale kermis verbonden. De profkoers is de apotheose nadat we vorige zaterdag een wedstrijd voor nieuwelingen gaven en maandag voor elites zonder contract en beloften. Moesten we willen overstappen naar de internationale kalender zouden we misschien verplicht zijn te schuiven met de datum. Ik heb het nog niet opgezocht, maar ons budget zou wellicht moeten verdubbelen. We zitten niet in een regio met grote bedrijven die ons kunnen steunen. Wij houden het liever bij het traditionele. Wie weet wordt Kortemark Koerse in de toekomst in het wielrennen een unicum.”

