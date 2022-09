Korneel Douven (Sporting Pelt): “Topper bij Visé is speciale wedstrijd voor mij”

“Absoluut. Ik beleefde vier mooie jaren bij Visé met als hoogtepunt de eerste landstitel afgelopen seizoen”, stelt sportieve baas Korneel Douven enthousiast. “De eerste titel voor de club zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan. Het werd een feestelijk afscheid en ik blijf nog steeds kind aan huis. Na onderling overleg nam ik de beslissing om te kiezen voor het Peltse avontuur. Afscheid nemen viel zwaar, want ik heb er vrienden voor het leven aan overgehouden. Ook voor mijn vrouw, die Waalse is, was het een afscheid met een dubbel gevoel. Enerzijds, trots op die mooie vier jaren, anderzijds vele vrienden achterlaten is altijd pijnlijk. Ach, dat is eigen aan de sportwereld.”

Visé niet onderschatten

“Ik ben een coach die veel beeldmateriaal gebruikt”, vervolgt het jeugdproduct van Pelt. “De eerste twee wedstrijden hebben we samen geanalyseerd. Tegen Bene-League kampioen Kembit -Lions speelden we een knappe partij en hadden we zeker aanspraak kunnen maken op winst, maar met een gelijkspel kan ik vrede nemen. Thuis tegen Kras Volendam vorig weekend wonnen we met het kleinste verschil, maar was ik niet voor de 100% gelukkig met de manier waarop. We leden negen balverliezen! Willen we in Visé punten pakken dan zal het beter moeten. Zij staan met het mes op de keel en wij moeten uit een ander vaatje gaan tappen. Soms zijn we nog te braaf. Vorig seizoen kregen de Peltse jongeren speelminuten. Ik geef de meesten een basisplaats en ze grijpen die kans ook met beide handen. Natuurlijk weet je dat jeugdig geweld eens een mindere dag kan hebben. Onze kern is echter ruim en dan moeten de ervaren spelers opstaan en iedereen weer op sleeptouw nemen. De concurrentie is groot en dat is nodig bij een topteam. Scherp trainen is de opdracht. Als we in Visé de zege grijpen mogen we zeker spreken van een geslaagde start”, besluit de 45-jarige Douven, die woont in Koersel.