Korneel Douven (Sporting Pelt): “Indien we onze kansen afmaken verliezen we nooit in close game bij Hurry-Up”

“Verliezen dat went nooit hé”, blikte sportieve baas Korneel Douven terug op de partij bij Hurry-Up. “We speelden een knappe wedstrijd, alleen konden we de vele kansen niet voldoende verzilveren. Bovendien zit het de laatste weken niet mee, want telkens wij niet konden afwerken, omdat hun doelman Boris Tot een wereldpartij keepte, kon Hurry-Up meestal scoren bij de snelle omschakeling. Het is zuur om zo te verliezen, want net zoals in Bocholt verdienen we deze nederlagen niet. Daar koop je natuurlijk weinig mee. We moeten lessen trekken uit de fouten en trachten die te vermijden in de nabije toekomst.”

Bevo

“Te beginnen komende dinsdagavond in Bevo”, vervolgt Douven, die vorig seizoen Belgisch kampioen werd bij Visé. “Bevo bengelt onderaan, maar we mogen die gasten zeker niet onderschatten. Bovendien hebben wij voor het seizoen de ambities uitgesproken om absoluut mee te dingen voor de prijzen en dan zal elk team zich tegen ons dubbel plooien. Er is nog geen man overboord, maar we moeten ons wel dringend herpakken. Een zege in Bevo is noodzakelijk om toch met een goed gevoel de winterstop in te duiken.”

Balans

“Als ik een balans moet opmaken uit mijn eerste maanden bij Sporting Pelt zijn die zeker positief”, klinkt Douven wonend in Koersel overtuigd. “Onze start was fenomenaal. Natuurlijk waren er ook close games bij, maar die kantelden toen in ons voordeel. De laatste weken is dat in omgekeerde richting. Toch blijft de balans positief, want het is niet omdat we nu vijf nederlagen op rij leden dat plots ons team niet meer kan handballen hé. De positieve punten? Ik ben naar Pelt gekomen om de ambities van de club trachten te vervullen. We zijn nog op alle fronten in de running. Ook kwam ik naar Pelt om samen te werken met mijn broer Robrecht. Het is een zegen om mijn broer als T2 naast mij te hebben. Verder is het positief dat de jongeren stappen voorwaarts hebben gezet. Vorig seizoen kregen ze reeds veel kansen van Björn Timmermans. De keuze voor de jeugd is de toekomst van de club. Dit seizoen konden die youngsters groeien en nemen ze meer hun verantwoordelijkheid. Met dank aan de anciens. Die mannen steunen enorm onze jonge gasten en geven veel tips. Mooi om te zien!”

Over-mijn-lijk-mentaliteit

“Alleen mis ik een over-mijn-lijk-mentaliteit in defense. Te vaak denken mijn spelers tijdens de wedstrijd van het zal wel in orde komen. Dat was reeds het probleem voor het seizoen, maar het is moeilijk om dat in het team te pompen. Ik blijf er hard op hameren, want het is zo belangrijk in de strijd voor de prijzen. Meestal in de topwedstrijden zijn het kleine details die voor de beslissing zorgen. Daarom moeten we op verdedigend vlak nog een tandje bijsteken. De inzet en motivatie is uitstekend van mijn jongens, maar ze moeten werkelijk die over-mijn-lijk-mentaliteit tonen.”

Red Wolves

“Na Bevo gaat de riem er even af. Gelukkig. Die stop is echt nodig om de batterijen weer op te laden. Natuurlijk is er het WK in januari. Of ik dat zal volgen? Vanzelfsprekend. Zeker nu de Red Wolves van de partij zijn. Het is uniek voor het Belgische handbal en we hebben zeker de mogelijkheden om door te stoten naar de tweede ronde. Ze werden ondergebracht in groep H in het Zweedse Malmö en treffen in de poulefase achtereenvolgens wereldkampioen Denemarken, Tunesië en Bahrein. Bij Pelt zijn we fier dat onze Robbe Spooren bij de 18 Red Wolves zit. Hopelijk krijgt hij speelminuten. Ook duimen we voor Robin Schoenaker, die met Nederland aan de slag gaat”, besluit de 45-jarige Douven.