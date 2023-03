Korneel Douven (Sporting Pelt): “Het gaat een heksenketel worden in Bocholt, maar we gaan onze huid duur verkopen”

Dinsdagavond won Sporting Pelt de heenwedstrijd in de halve finales van de Final Four tegen Sezoens Bocholt met 28-25. In de finale van de BENE-League staat sowieso een Noord-Limburgse ploeg tegen de Lions of Aalsmeer. Zaterdagavond wachten de Damburgers met geslepen messen op de komst van Sporting Pelt.

“Er staat veel op het spel hé”, valt T1 Korneel Douven met de deur in huis. “We willen uiteraard tot het uiterste gaan om die finale te spelen, maar daar denken ze bij Sezoens Bocholt ook zo over. In de heenwedstrijd trokken wij aan het langste eind. Dit seizoen konden we reeds twee keer de Damburgers verslaan.”

Mentaal voordeel

“We hebben Bocholt een mentale tik uitgedeeld, maar of dat voldoende is om door te stoten naar de finale moeten we uiteraard afwachten. Dinsdagavond werd het een partij met een enorme strijd. Het ging er hevig aan toe. Harde duels, maar wel fair. Ik verwacht zaterdagavond niet anders. We krijgen ongetwijfeld een heksenketel, maar we gaan onze huid duur verkopen. Gelukkig kunnen wij ook rekenen op een hevige aanhang en ik verwacht dan ook dat veel van onze supporters de verplaatsing naar Bocholt zullen maken. Of wij favoriet zijn? In deze duels op het scherp van de snee is er geen favoriet. We hebben een kleine bonus van drie doelpunten, maar in het handbal stelt dat weinig voor.”

“We gaan dan ook naar Bocholt om er te winnen”, vervolgt Douven, die vorig seizoen kampioen werd met Visé en nu bij Pelt prijzen wil pakken. “Ik moet je niet vertellen dat Bocholt een sterk team heeft en alles uit de kast zal halen om ons te verslaan. We gaan alles grondig analyseren en tactisch proberen het verschil te maken. De video bekijken we met de groep aandachtig. We speelden vorige dinsdag zeer sterk, maar de score had hoger moeten oplopen. Bij de rust hadden we een bonus van zes doelpunten. Ach, ik ben fier op mijn jongens. De staf zal alles doen om het team klaar te stomen. Maar het zijn de spelers die het plan moeten uitvoeren hé. De vorm van de dag is belangrijk en vaak zijn het kleine details die zo een topper beslissen. De stress zal ook een rol spelen. Of wij druk voelen? Natuurlijk. Ook Bocholt voelt die druk, want zij moeten die wedstrijd sowieso winnen met vier goals verschil. Wat er gaat gebeuren als het opnieuw 28-25 zou worden? Onmiddellijk 7-meterworpen. Daar zijn we echter niet mee bezig. Calculeren mogen we zeker niet doen. Mijn jongens moeten kunnen omgaan met de moeilijke omstandigheden. Pelt is de laatste jaren gegroeid naar een hoger niveau. We gaan dan ook voor de overwinning. Ik heb vertrouwen in een goede afloop”, besluit Douven uit Koersel fel.