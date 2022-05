Korneel Douven (HC Visé BM): “Sezoens Bocholt verslaan en we gaan als leider naar de finale”

Gaat straks Korneel Douven in zijn vierde en laatste seizoen bij HC Visé BM lopen met de Belgische titel? De kans is reëel, want de Waalse jongens kort bij de Zuid-Limburgse grens staan knap aan de leiding en spelen tegen Sezoens Bocholt voor de leidersplaats. Visé is al zeker van een finaleplaats. Bocholt moet nog rekening houden met Sporting Pelt.

“We staan zondag om 15u voor een belangrijke topper met de komst van Sezoens Bocholt”, klinkt Peltenaar Korneel Douven. “We beleven een moeilijk seizoen. We werden zwaar geteisterd door corona en blessures. Zo vielen we naast de boot in de strijd voor de titel in de Bene-League en werden we uitgeschakeld in de beker van België. Twee prijzen zijn reeds gaan vliegen. Rest nog de Belgische titel. De laatste jaren speelden we telkens de finale, maar sneuvelden tegen Sezoens Bocholt.”

“We zijn sterk op dreef in de Belgische play-offs”, vervolgt topcoach Douven. “De concurrenten Bocholt en Pelt laten wat steekjes vallen. Mijn team is net op tijd klaar om straks in de finale alles uit de kast te halen. De meeste jongens zijn terug uit blessure en iedereen staat scherp om dit seizoen toch nog een prijs te pakken. Met de komst van Bocholt zijn we met een overwinning zeker van de eerste plaats en stappen we met een thuisvoordeel de finale in. In die finale is de kans vrij groot dat we opnieuw tegen de Damburgers uitkomen, maar dat zijn zorgen voor later.”

Sporting Pelt

“Ik ben blij met de nieuwe uitdaging voor volgend seizoen”, stelt de 45-jarige Douven. “Toen Björn Timmermans aan Sporting Pelt recentelijk liet weten niet door te willen gaan als T1 nam het bestuur van Sporting snel contact op met mij. Ik had een tijd geleden Visé laten weten dat ik na vier jaar andere lucht wilde opsnuiven. Ik heb als speler een verleden bij Sporting Pelt en ik kan er samenwerken met mijn jongere broer Robrecht Douven, huidige T2 van Timmermans. De kern blijft grotendeels behouden. Alleen Wouter Pronk zal andere oorden opzoeken en Niels Vansloot stopt. Björn Timmermans heeft knap werk geleverd en ik kan verder bouwen met deze kern. Pelt zit bij de topteams en het is de bedoeling om mee te strijden om een prijs binnen te halen. Eerst alle aandacht nog naar Visé. Ik beleefde hier mooie jaren en het zou schitterend zijn als ik kon afscheid nemen met de titel. Onze trofeeënkast is nog leeg. Het is nu of nooit om daar verandering in te brengen”, besluit Douven die woont in Koersel.