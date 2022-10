Kopzorgen in doel bij KVK Ninove: “Drie doelmannen out zodat vierde doelman Hertveldt zal moeten spelen”

Eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete moest op Patro Eisden naar de kant wegens een verrekking van de achterste kruisband van de knie. Hij kreeg minstens vijf weken rust voorgeschreven. Nadien zal een MRI-scan moeten gebeuren om het licht op groen te zetten. “Ik had al wel een aantal weken wat last in mijn knie. Vorige week op Eisden kwam ik dan slecht neer en voelde ik tijdens de wedstrijd dat het alsmaar moeilijker werd. Vandaar ook dat ik me bij de rust liet vervangen”, blikt eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete terug.

Limiet

“Vorige week hebben we gemerkt dat er een duidelijk kwaliteitsverschil zit tussen de ploegen die bovenaan het klassement spelen en ploegen onder die top vijf. Tegen Patro Eisden hebben we serieus afgezien. Er zit nu eenmaal op dit niveau, waarin vele profploegen actief zijn, een verschil in kwaliteit. Door jaar na jaar te promoveren, zitten we nu wel stilaan op onze limiet en dat is geen schande. Het zal voor ons zaak worden om vooral de broodnodige punten te pakken tegen de ploegen die net boven of onder ons in het klassement staan. Puur afgaand op het klassement wordt Luik voor ons geen makkelijke wedstrijd, maar we moeten gewoon ons spel spelen en hopen tegen de toppers ook eens te kunnen stunten door punten te pakken”, geeft Van Den Noortgaete aan.