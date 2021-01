Koprol in het zand kost Alicia Franck topuitslag op WK: “Gaf het uit handen, dit is gemiste kans”

Had Alicia Franck op het WK voor vrouwen elite in Oostende beste Belgische kunnen worden? We zullen het nooit weten. Toen ze zich kort na de start in vijfde positie nestelde maakte ze in het zand een stevige smak en bleef ze enkele seconden liggen.

“Kan je te snel in het zand komen? Ik weet het niet, maar ik ging plots over de kop”, zuchtte de nummer drie van het jongste Belgisch kampioenschap. “Bij die val kreeg ik een pedaal heel hard tegen mijn hoofd, net naast mijn oor. Ik wist even niet goed waar ik was, vandaar dat ik bleef liggen. Waarbij ik zelfs twijfelde om door te gaan, tot het weer tot mij doordrong dat ik aan een wereldkampioenschap bezig was. Van de klap heb ik wat hoofdpijn. Wellicht zal ik even wat rust nodig hebben.”

Ook val op de renbaan

Nadat ze recht krabbelde bleef Franck, in haar tweede WK, hangen tussen plaats vijftien en twintig. Even zakte ze uit die top twintig. “Twee ronden na die val in het zand raakte ik toch in mijn ritme”, vond de renster uit Lochristi. “Dan ben ik nog eens gevallen. Neen, niet in het zand, maar in de modder. Daar ben ik weggeschoven. Na die tweede tuimelperte had ik het moeilijk om bij de les te blijven. Ik voelde ook dat het beste eraf was.”

Zelf in de fout

In de slotronde schoof Franck – vier jaar terug in Bieles werd ze eveneens zeventiende – nog op naar plaats zeventien. Net geen vier minuten na Lucinda Brand, de nieuwe wereldkampioene die het haalde na een beklijvende strijd met haar landgenote Annemarie Worst. Het brons ging naar Denise Betsema die verschroeiend startte, maar nadien wat gas moest terugnemen. Ook Alicia Franck was flitsen aan dit WK begonnen. “Ik besefte dat de start hier heel belangrijk zou zijn en mikte op een sterk begin”, verduidelijkte Franck. “Nadat die start heel goed verliep dacht ik dat dit mijn dag ging worden. Tot ik het zelf uit handen gaf. Want dit was geen pech, wel een fout die ik zelf maakte. Een gemiste kans, daar zal ik moeten mee leven. Van dit WK had ik meer verwacht. Zonder die val in het begin van de cross was het wellicht gelukt mij te laten zien.”