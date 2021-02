Komt Brusselse volksclub RWDM in handen van buitenlandse investeerders? “Deze club hoort thuis op het hoogste niveau in het Belgische voetbal”

voetbal 1BDe geruchten doen al enkele maanden de ronde. Steeds meer ziet het er toch naar uit dat de Brusselse volksclub RWDM ten prooi zal vallen van een kapitaalkrachtige - buitenlandse - investeerder. “Ik zoek al meer dan een jaar naar extra financiële middelen om deze club te laten groeien en te brengen naar de plaats waar ze thuishoort. En dat is op het hoogste niveau in het Belgische voetbal. Er is ook interesse van binnenlandse kandidaat-investeerders”, stelt voorzitter Thierry Dailly duidelijk.

Om de Brusselse club, die in 2015 uit haar as is herrezen onder het stamnummer van het toenmalige Standaard Wetteren, weer naar het hoogste niveau te brengen, is er geld nodig. Veel geld. Dat beseft ook RWDM-preses Dailly. De vroegere tweede klasse, sinds enkele seizoenen omgedoopt tot eerste klasse B, is het kerkhof van het Belgische voetbal. Logisch dat clubbestuurders er het verblijf van hun club zo kort mogelijk willen houden. Wie ambitieus is, heeft dan maar één optie. Promoveren en dat betekent dus extra investeren. Slaagt huidig voorzitter Dailly erin een waardige en solide partij te vinden die de club een mooi toekomstperspectief kan bieden. Iets wat gewezen preses Johan Vermeersch van het toenmalige FC Brussels niet heeft kunnen realiseren.

Quote Er is veel interesse vanuit het buitenland, maar ook vanuit België. We gaan niet over één nacht ijs en hebben ook onze voorwaar­den Thierry Dailly (voorzitter RWDM)

“Als bestuur moeten we aan de toekomst van deze mooie club denken”, stelt Dailly. “De voorbije jaren hebben we vanuit het niets hier iets moois neergezet. Dat is het werk geweest van vele mensen en instanties waaronder de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Maar niemand heeft het eeuwige leven, hé. Dus moeten we vooruitkijken. We nemen echter onze tijd. We luisteren naar alle potentiële investeerders die in ons project geloven. En ja, er is veel interesse vanuit het buitenland, maar ook vanuit België. We gaan niet over één nacht ijs en hebben ook onze voorwaarden. Zo moet onder meer de identiteit van onze club gevrijwaard blijven. Onze sociale rol als club moet voortgezet kunnen worden”, stelt Dailly duidelijk. “Uit welk land deze kandidaat-investeerder komt, maakt op zich niet zoveel uit.”

Quote We zijn een gezonde club. Iedereen is steeds op tijd betaald Thierry Dailly (voorzitter RWDM)

RWDM is alvast een interessante partij voor investeerders. “Wij liggen niet alleen in de hoofdstad van Europa, maar bij RWDM heerst ook een echte voetbalcultuur. Onze club trekt supporters aan van alle leeftijdscategorieën en uit alle lagen van de bevolking. Van alle clubs in 1B hebben we wekelijks gemiddeld de meeste kijkcijfers op televisie. We trekken zelfs meer volk aan dan enkele clubs in 1A. Dagelijks wordt er dan ook keihard gewerkt om deze club voort te professionaliseren. En heel belangrijk, we zijn een gezonde club. Iedereen is steeds op tijd betaald. Dat ondanks het feit dat ons budget door corona 20 tot 25 procent lager is dan geraamd”, klinkt het fier.

Nieuwe hoofdsponsor uit Limburg

Voor het eerst sinds lang zal er een hoofdsponsor op de voorkant van het RWDM-shirt prijken. Het gerenommeerde schilderbedrijf Woutim uit het Limburgse Peer engageert zich hiervoor tot het einde van het seizoen. Om hierna plaats te maken voor de nieuwe investeerder?

Lees ook: voetbal in eerste klasse B