Kolbeinn Thordarson (Lommel SK): “Vrijdagavond thuis tegen Virton hoog tijd om weer aan te knopen met een overwinning”

“De klok staat op vijf voor twaalf”, valt de steeds hardwerkende Kolbeinn Thordarson met de deur in huis. “Er moet dringend iets veranderen. Aan onze coach Steve Bould om oplossingen te vinden. Meer verdedigende krachten in het elftal brengen? Misschien wel, want we slikken te gemakkelijk doelpunten. Uiteraard is het aan de coach om een evenwichtig elftal tussen de lijnen te brengen. Met drie nederlagen op rij is het logisch dat het trouwe Lommelse publiek begint te morren. Die mensen hebben recht op betere resultaten.”

“Eens in die negatieve spiraal is het moeilijk om de rug te rechten”, vervolgt Thordarson die in het seizoen 2019/2020 overkwam van Breidablik naar Lommel SK. “We hebben dringend nood aan een overwinning. Thuis tegen RWDM wonnen we verdiend en tegen Club NXT werden we genekt door de arbitrage. Dame Fortuna staat momenteel niet aan onze zijde, maar dat is zeker geen excuus voor de zwakke prestaties in Deinze en tegen leider Lierse.”

“Alhoewel, in Lierse waren we sterk uit de startblokken geschoten”, blikt de 22-jarige aanvallende middenvelder nog even terug. “We kwamen verdiend op voorsprong, maar plots werden we overrompeld in vijf dolle minuten van de Pallieters. Drie doelpunten incasseren in vijf minuten tijd kan niet door de beugel.”

Virton

“Hoe we dat gaan oplossen met de komst van Virton? De Luxemburgers laten slechts twee ploegen achter zich in het klassement en op papier een haalbare kaart. Het is dit seizoen echter meerdere keren gebleken dat het tegen geen enkele tegenstander een walk-over gaat worden. De oplossing? In mijn ogen leren van de gemaakte fouten en meedogenlozer zijn. Met praten lossen we dit probleem niet op. Hard werken voor elkaar en met het mes tussen de tanden Virton ontvangen. Met minder dan drie punten kunnen we niet tevreden zijn. Of de sfeer nog snor zit? Absoluut (fel). We hebben een fijne groep en in de kleedkamer hangt zeker nog een goede sfeer. Al is uiteraard iedereen wel aangeslagen door deze resultaten. Ach, er is kwaliteit genoeg bij Lommel. Terug aanknopen met een overwinning en waarschijnlijk is de trein dan vertrokken”, besluit IJslander Thordarson.