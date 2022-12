Kolbeinn Thordarson (Lommel SK): “Soms doet een goede mep wel eens deugd”

Voetbal Challenger Pro LeagueDe zege op het veld van Virton leverde Lommel SK meer op dan zomaar drie punten. Kolbeinn Thordarson (22) heeft het over de gevolgen voor het vertrouwen en kijkt terloops nog eens terug naar de opdoffer in Molenbeek. Krijgt de recente negen op negen zondagavond een vervolg tijdens de thuismatch tegen Deinze?

Voor een nuchtere analyse zit je altijd goed bij de IJslander in het multiculturele gezelschap dat anno 2022 Lommel SK heet. Het vizier staan intussen al op zondag aanstaande, maar de middenvelder onderstreept het belang van de voorbije weken.

“Virton was voor ons een belangrijke wedstrijd. Het ging om drie punten, maar ook de uitdaging om te presteren op een barslecht veld met een zeer defensieve tegenstander aan de overkant. Wees maar gerust dat we dit soort wedstrijden een tijdje terug nooit hadden gewonnen. Dat zegt me hoe zeer deze groep is gegroeid en dat we -jong of niet - ook een wedstrijd kunnen winnen op basis van mentaliteit.“

Heropbouw

“Wat bij alle jongens intussen is doorgedrongen, is een soort groepsgevoel dat je voor elkaar knokt, die extra meters maakt, je desnoods opoffert voor het geheel. Eens je die basis onder de knie hebt, kan je denken aan voetbal. Zeker het soort van dominantie en positief voetbal dat wij willen brengen.”

“Die forfaitnederlaag op RWDM van een maand geleden was eigenlijk een stevige mep tegen ons hoofd. In IJsland zeggen we dat een heropbouw best vanaf de bodem begint en deze was voor mij die middag bereikt. Zo’n opdoffer doet een mens echter wel eens deugd. Het opende een aantal ogen en we zijn sindsdien aan het terugvechten.”

“Het is vreemd, maar met amper 22 jaar ben ik na vier Lommelse seizoenen en tachtig wedstrijden haast een ervaren kracht binnen deze spelersgroep. Ik stak veel op van het vak dankzij jongens als Glenn Neven en Robin Henkens en het leerde me onder meer dat ik meer aanwezig moet zijn. Ik had helaas als gevolg van blessures een moeizame seizoenstart, maar het loopt steeds beter. Zal moeten, want met Deinze komen we zondag (aftrap om 20.30 uur) alweer een concurrent voor de top zes tegen.”

