Koksijde-Oostduinkerke volgend seizoen enkel actief in vierde provinciale: “Heel jammer, maar moedige beslissing van bestuur”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE/VIERDE PROVINCIALE AKV Koksijde-Oostduinkerke zal volgend seizoen niet meer in eerste provinciale terug te vinden zijn. De fusieclub kiest ervoor om enkel met de B-ploeg door te gaan, die momenteel in vierde provinciale actief is. Een geslonken budget door de coronapandemie noopte de kustploeg tot die beslissing. Het wegvallen van Koksijde-Oostduinkerke uit eerste provinciale betekent dat er volgend seizoen slechts vijftien clubs in de hoogste provinciale reeks zullen voetballen en er dus elk weekend één team bye zal zijn.

De voorbije weken werd al duidelijk dat er iets op til was bij KV Koksijde-Oostduinkerke. Voorzitter en sterke man Gery Geryl zette een stapje terug en ook een groot deel van het oude bestuur nam ontslag. Een jongere generatie, onder leiding van jeugdvoorzitter Xavier Depaepe nam het roer over en kwam tot de vaststelling dat het budget van KVKO dusdanig moest minderen, dat een verlengd verblijf in eerste provinciale moeilijk werd. Dat leidde tot twijfels bij de spelersgroep. Slechts drie spelers lieten weten ook volgend seizoen voor de kustploeg te zullen voetballen. Het bestuur besliste daarop om niet opnieuw in te schrijven voor eerste provinciale, maar zich te concentreren op de jeugdige B-ploeg in vierde A, waarbij kwaliteitsvolle jeugdwerking en doorstroming naar de eerste ploeg centraal staat. Marc Dawyndt blijft op post als trainer van de B-ploeg - voortaan dus de ‘nieuwe’ A-ploeg - en zal ook als sportief manager fungeren. Nick De Groote, het voorbije seizoen T1 van de ploeg in eerste provinciale, gaat op zoek naar een andere club.

Moeilijke samenwerking

“Het is uitermate jammer dat KV Koksijde-Oostduinkerke na vele mooie jaren het toneel in eerste provinciale verlaat, maar ik vind het een moedige beslissing van het bestuur”, vindt Marc Dawyndt. “Beter neem je nu de beslissing om er de stekker uit te trekken, dan in het midden van volgend seizoen tot de vaststelling te komen dat er geen geld genoeg is om de spelers uit te betalen.”

“Wat er foutgelopen is? Allereerst hebben we minder inkomsten gegenereerd omwille van de coronapandemie. Daarnaast verliep de samenwerking tussen de verschillende besturen van deze nieuwe fusieclub maar moeizaam”, klinkt het. “Je had de strekking van Oostduinkerke en de strekking van Koksijde, maar ook het jeugdbestuur stond op zijn strepen. Het bleken vooral de mensen van dat jeugdbestuur te zijn die zich engageerden en het kwam tot een kleine breuk. De meest verstandige beslissing is volgens mij dan ook om ons de komende jaren enkel op de jeugdwerking en onze jonge ploeg in vierde provinciale te concentreren. Het huiswerk is daar voor 95 procent voltooid en ik maak me sterk dat we zeker voor een plaatsje in de top vijf kunnen strijden”, besluit Dawyndt.