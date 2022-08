Koksijde Men’s Trophy: jeugdig Belgisch talent Bailly schakelt na hoogstaande confrontatie Joris De Loore uit

Geen tweede Koksijdse finale op rij voor de 29-jarige in Damme wonende Joris De Loore, die nipt de duimen moest leggen voor het nieuwe jonge Belgische talent. Bailly is 16 jaar, staat nummer 4 op de wereldranglijst van de juniors en verloor enkele maanden terug de juniorsfinale op Roland Garros. Uiteraard was De Loore na zijn wedstrijd ontgoocheld. “Ik was de laatste weken goed bezig”, wist de van Wenduine afkomstige De Loore. “Ik verloor in een 25.000$-toernooi in Marokko de kwartfinale en een week voordien haalde ik de halve finale van een 25.000$ in Spanje. Goede resultaten dus, maar nu ook niet zo overweldigend. Zo sta ik nu 354ste op de wereldranglijst. Het toernooi van Koksijde was uiteraard met stip op mijn agenda aangeduid, want hier zitten de tribunes altijd overvol en is het echt leuk om in een dergelijke sfeer een toernooi te kunnen afwerken.”