Kogelstoter Matthias Quintelier jaagt op Belgisch record outdoor van Georges Schroeder

AtletiekMatthias Quintelier verbeterde op het BK indoor het Belgisch record kogelstoten indoor tot 18m92. Nu het zomerseizoen er zit aan te komen is de jacht op het Belgische record outdoor geopend. De 19m34 van Georges Schroeder staat al sinds 1976 (!) in de boeken en is één van de oudste BR’s. Quintelier wil het na 46 jaar maar al te graag van de tabellen vegen.

Na zijn exploot op het BK indoor eind februari, waar hij het BR indoor op 18m92 zette, hoopte Quintelier z’n supervorm nog door te trekken naar de European Throwing Cup in het Portugese Leiria. “Maar de Throwing Cup zat er helaas niet in”, vertelt de 24-jarige krachtpatser. “De dag voordat ik zou vertrekken testte ik positief op corona. Jammer, want ik voelde me echt nog wel goed. Het was een verrassing en het kwam heel slecht uit.”

De kogelspecialist is intussen hersteld en stoomt zich volop klaar voor het zomerseizoen. “Ik merk dat ik door die corona nog niet helemaal fit ben. Ik ben nog wat grieperig geweest. Maar de trainingen verlopen intussen weer heel goed. De werptrainingen verlopen beter dan verwacht. Als ik binnenkort fysiek in orde ben, zit er een hele mooie zomer aan te komen”, stelt hij.

‘Enige hoofddoel is het BR verbeteren’

Over zijn doelen moet hij niet lang nadenken. “Het belangrijkste doel is het Belgisch record pakken. Dat staat al lang genoeg open. Dat BR is eigenlijk mijn enige echte hoofddoel. Als ik dat record pak, veronderstel ik dat ik ook wel Belgisch kampioen zal worden. Als ik kijk naar hoe goed de basis nu al is, ziet er heel goed uit.”

Over twee weken werkt hij zijn eerste outdoorwedstrijd af. “De planning is om nu wat door te trainen en dan op het provinciaal kampioenschap (23-24 april, red.) te openen. De eerste vormpiek wil ik voorzien voor het Vlaams kampioenschap eind mei. Ik ga nog een keer een discuswedstrijd meepikken aangezien ik op de Beker van Vlaanderen (interclubwedstrijd) voor Ac Lyra ook zal discuswerpen. Daarom wil ik vooraf toch al eens een discus vastgepakt hebben. Voor de rest heb ik totaal geen plannen in het discuswerpen.”

