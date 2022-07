Kogelstootster Jolien Boumkwo maakt kans op EK in München

Wielrennen Limburgse afdeling Cycling Vlaanderen ruilt Peer in voor Zolder: “Vlotter bereikbaar en dynamische­re werking”

Peer is niet langer het epicentrum van de Limburgse wielerfederatie. Cycling Vlaanderen verkast met zijn secretariaat van de sportzone in Peer naar de nieuwe velodroom in Zolder. Van de ene wielerbaan naar andere, met dat verschil dat de baan in Zolder overdekt is en hopelijk meer wieleractiviteit zal generen dan dat de voorbije jaren in Peer het geval was. “Met de verhuis streven we een vlottere bereikbaarheid en een dynamischere werking na”, vertelt voorzitter Alex Onclin.

