Koersdirecteur Ine Beyen verwacht internationaal deelnemersveld in GP Oetingen: “Zeven ploegen uit de WorldTour zullen present zijn”

In korte tijd heeft de GP Oetingen een ijzersterke reputatie opgebouwd. Bij het debuut in 2021 ging het nog om een 1.2-wedstrijd. Een podium met Elisa Balsamo (later wereldkampioen in Leuven), Jolien D’hoore en Marianne Vos sprak uiteraard meteen tot de verbeelding van elke wielerliefhebber. Vorig jaar promoveerde de koers tot een 1.1. Met Lorena Wiebes, Chiara Consonni en Maria Giulia kon men opnieuw een top drie voorleggen die elke organisator benijdt. Met Ine Beyen trok men een koersdirecteur aan die als BV een surplus biedt. Voorzitter Danny Schets omschreef haar ‘als een geschenk voor de organisatie dat binnengehaald werd door Steven Christiaens omwille van haar wielerkennis’.

Ine Beyen

Ine Beyen van haar kant is blij met de kans die Gooik Sportief haar biedt om de GO Oetingen volgende maand in goede banen te leiden. “Uiteraard heb ik veel ervaring in het wielrennen, maar het zal op 8 maart pas de tweede keer zijn dat ik als koersdirecteur in de wagen zit. Of ik dan ook uit de volgwagen hang? Enkel voor de foto (lacht). Die eerste uitgave was voor mij toch zeer leerrijk. Ik herinner mij nog dat we vorig jaar daags voor de koers nog takken op het parcours moesten snoeien. Ik heb deze week zelf het traject van de GP Oetingen met de fiets gereden. Ik kan u verzekeren dat het best pittig is. Vroeger hield ik van kasseien (Beyen was prof tot 2013, red.), maar deze omloop ziet echt wel zwaar uit.”