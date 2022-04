Koen Wauters tegen Tom Boonen in Porsche Carrera Cup Benelux en samen met Kris in Belcar

“Ik ben bijzonder verheugd dat Koen Wauters wederom de handen in elkaar slaat met Belgium Racing. Nadat hij vorig jaar reeds enkele Belcar-races betwistte met de Porsche 911 GT3 Cup type 992, gooide de mondiale gezondheidscrisis aan het einde van het seizoen roet in het eten”, stelt Belgium Racing Program Manager Marc Goossens. “Dat is jammer, want de intrinsieke snelheid was wel aanwezig in 2021, met een podiumplaats in de laatst verreden race als bewijs. Samen met broer Kris werkt hij in 2022 het volledige seizoen in het Belcar Endurance Championship af, waardoor de Clouseau-broers tevens punten scoren in de Porsche Endurance Trophy Benelux. Omdat de focus in uithoudingsraces toch verschilt van deze in sprintwedstrijden, hebben we besloten om Koen ook een programma in de Porsche Carrera Cup Benelux te laten afwerken. Dat moet hem toelaten om zo snel mogelijk het maximale uit de Porsche #97 in Ivanti-kleuren te halen.”