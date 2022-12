Koen Wauters pent zijn ervaringen over de ‘Dakar’ neer net op het moment dat hij niet mag starten

autosportIn december 2022 had Koen Wauters niet alleen opnieuw richting de Dakar moeten vertrekken, december is ook de maand waarin hij een boek uitbrengt over de zwaarste woestijnrally ter wereld, vol anekdotes en uniek beeldmateriaal. Ver weg van alle showbizz, diep in de woestijn, leer je Koen pas écht kennen.

Tussen 1996 en 2012 nam Wauters twaalf keer deel aan de Dakar. Slechts twee keer moest hij opgeven, in zijn ogen nog altijd twee keer te veel: “Ik ben niet zo goed in verliezen. Alles wat ik doe, probeer ik zo goed mogelijk te doen. Of het nu een concert, een relatie of een race is, als ik aan iets begin, doe ik er alles voor om het te laten lukken. Daar ga ik extreem ver in.”

Een kapotte voorruit, verraderlijke duinen, over de kop gaan, van de baan gereden of beschoten worden, het kon hem allemaal niet tegenhouden. Tot zijn kinderen opgroeiden en hij zijn passie de rug toekeerde. Maar de roep van de woestijn bleef, en na een deelname aan de Dakar Classic eerder dit jaar, is Wauters opnieuw klaar voor het echte werk.

In Koen in Dakar vertelt Koen Wauters hoe een simpele foto hem in de racewereld trok en hoe hij er onmiddellijk door gebeten was: “Ik kom thuis in een auto. Het voelt gewoon goed wanneer ik achter het stuur kruip.” Dit is het verhaal van een man die tot rust komt wanneer de adrenaline piekt, een man die intens geniet van het broederschap dat tijdens zo’n intense weken ontstaat. Want de Dakar is een avontuur dat hij beleeft met het hele team van Feryn Dakar Sport. “Als je echt wilt weten hoe iemand in elkaar zit, kan ik je maar één ding aanraden: rijd eens een Dakar met hem. Tegen het einde ken je elkaar door en door.”

Over de auteur

Zanger en televisiepresentator Koen Wauters (1967) maakte zijn autosportdebuut in 1992 tijdens de 24 uur van Zolder. Sindsdien verscheen hij haast ieder jaar aan de start van deze race. In 1996 nam Koen voor het eerst deel aan de Dakarrally. Na een pauze van tien jaar pikte hij in 2022 de draad weer op. In 2023 zal hij opnieuw deelnemen aan de zwaarste woestijnrally ter wereld.

