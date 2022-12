Koen Wauters over zijn geweigerde deelname aan de Dakar: “De FIA heeft het laatste woord”

AutosportDe FIA, de internationale automobielsport federatie, heeft woensdag de wagens van Koen Wauters en Pascal Feryn en die van Tom De Leeuw en Cédric Feryn afgekeurd vanwege een niet conforme veiligheidskooi. Het is niet minder dan een ferme klap in het gezicht van ieder teamlid dat sinds het einde van de vorige Dakar bijna dagdagelijks bezig was met de voorbereiding van de Dakar 2023.

De uitsluiting uit de Dakar van het team rond Koen Wauters is een vreemde beslissing omdat het team in september zelf een keuring bij organisator ASO had aangevraagd waaruit bleek dat de wagens wél in orde waren. De FIA veegde de pré-keuring van tafel en oordeelde dat de wagen niet conform de FIA-reglementen was. Een finale bijsturing mocht niet baten.

Afgelopen zondag reed een konvooi van Team Feryn Dakar Sport richting Zuid-Frankrijk met als eindbestemming de haven van Marseille waar op maandag de wagens finaal gekeurd zouden worden voor de Dakar 2023. De volgende stap was de wagens op de boot richting Jeddah zetten. De sfeer in het team sloeg maandagmiddag abrupt om. “Onze Toyota’s zijn naar rallynormen oudjes”, zegt Koen Wauters. “Elk jaar, zelfs elke maand komen er telkens nieuwe evoluties. Om een goed beeld te krijgen of onze wagens wel conform de reglementen zouden zijn, vroegen we enkele maanden geleden een pré-keuring aan bij organisator ASO. In september kwam een controleur van ASO naar ons atelier. Na een grondige inspectie bevestigde hij dat onze wagens conform de reglementen waren. En dus werd de laatste voorbereidingen aangevat en kon het finale testwerk beginnen.”

De FIA heeft het laatste woord

Sinds begin dit jaar is de Dakar de openingswedstrijd van het WK-rallyraid. “En een wereldkampioenschap wordt georganiseerd door de FIA”, vervolgt Koen Wauters. “De Dakar, georganiseerd door ASO, is een onderdeel van het wereldkampioenschap en dus heeft de FIA het laatste woord. Wij botsten op één controleur die hardnekkig al onze argumenten én de pré-keuring van ASO resoluut van tafel veegde. We kregen 48 uur om onze veiligheidskooi aan te passen naar de reglementen van de FIA. Na twee dagen bijna dag en nacht werken boden we ons op woensdag opnieuw aan om dan een finale ‘non’ te krijgen.”

De ontgoocheling bij ieder teamlid is immens. “We zijn allemaal serieus van ons melk. Dit had niemand zien aankomen, zeker niet nadat ASO bevestigde dat de wagens in orde waren. De wagen van Nicola Feryn en Kurt Keysers werd wel toegelaten tot de Dakar Classic. Maar daar hebben we voor bedankt. Samen uit, samen thuis. We zijn en we blijven Dakaristen, dat sowieso. We zullen zien wat de toekomst brengt. Het boek ‘Koen in Dakar’ wordt binnenkort voorgesteld. We kregen startverbod voor de Dakar 2023, maar de geschiedenis pakt niemand ons af”, besluit Koen Wauters.

Lees ook: meer autosport