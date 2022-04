Koen Vanden Houten ziet titelstrijd tussen Sottegem en Borsbeke ongemeen spannend blijven: “Wel eens stevig gevloekt”

Voetbal Tweede provinciale B Oost-VlaanderenNog maar zelden is een titelstrijd zo spannend geweest als dit seizoen in tweede provinciale B. Na het gelijkspel van Sottegem zaterdagavond tegen ploeg in vorm Zeveren moest de enige overgebleven concurrent Borsbeke zondag minstens even goed doen om in het zog te blijven. De Zebra’s keken tot in blessuretijd tegen een 1-0-achterstand aan op Denderleeuw, maar de ingevallen De Geyter bracht in minuut 93 de bordjes in evenwicht. Het verschil bovenaan het klassement blijft hierdoor twee punten. Borsbeke en Sottegem spelen in de slotmach tegen elkaar.

“Ja, ik heb na de gelijkmaker eens stevig gevloekt”, geeft de Sottegemse coach Koen Vanden Houten toe. “Bij een verlies van Borsbeke hadden we volgende week de titel kunnen pakken in onze thuismatch tegen Osta Meerbeke. En dat net op de dag dat onze club precies 100 jaar zou bestaan. Een mooier scenario hadden we niet kunnen schrijven. Nu zit die titelviering er sowieso niet in, want Borsbeke speelt pas zondagnamiddag op het veld van Nederhasselt.”

Vanden Houten noemde het resultaat van zijn ploeg zaterdagavond tegen Zeveren terecht. “Met wat meeval winnen we wel, want we schieten nog een keer tegen de lat, maar over de volle 90 minuten bekeken was een gelijkspel het juiste resultaat. Een uitslag waar we ook niet ontevreden mee waren, want Zeveren is toch de ploeg van de terugronde en won zijn laatste acht matchen. Wij hadden wel het balbezit, maar Zeveren toonde zich gevaarlijk op de tegenaanval”, aldus de Sottegemse coach.

Titelstrijd

En dus was het afwachten wat concurrent Borsbeke deed. “Ik was niet ter plaatse maar werd natuurlijk wel op de hoogte gehouden. En dan hoor je dat in de blessuretijd die gelijkmaker valt. Het houdt natuurlijk de spanning in de titelstrijd en het maakt dat we tegen Meerbeke volgende week moeten winnen. Gezien de spankracht is geen enkele match makkelijk nu. Meerbeke strijdt immers nog voor het behoud. Maar we moeten met een voorsprong in het klassement op de slotdag naar Borsbeke kunnen afreizen. Dan zullen zij wel moeten komen. Bij aanvang van de competitie was de eindronde het doel, nu willen we natuurlijk de titel. Met 69 punten zou je normaal al lang kampioen zijn geweest. Alleen hebben we de pech dat we met twee sterke ploegen in dezelfde reeks zitten”, aldus Vanden Houten.