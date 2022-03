Koen Tackaert is aan afscheidstournée bezig bij Erpe-Mere United: “De goesting is er nog helemaal”

In het begin van het jaar gaf Koen Tackaert te kennen dat hij op het einde van dit seizoen zou stoppen met voetballen. Op zijn vijfendertigste oordeelde hij dat het tijd was om op een lager niveau voort te spelen. Aan zijn spel ligt het nochtans niet, want de kapitein is een onbetwistbare titularis. “Iedereen zegt dat ik spijt zal hebben van mijn beslissing, maar ik denk dat niet. Het zal me wel een dubbel gevoel geven. Bij Erpe-Mere United zit ik te midden van een toffe bende. De goesting is er ook nog helemaal. In de acht resterende matchen zal ik het beste van mezelf geven, zoals dat van mij wordt verwacht. Vooral naar de vier thuiswedstrijden kijk ik toch echt nog uit.”

Goed seizoen

Zonder onvoorziene omstandigheden zal Koen Tackaert in schoonheid afscheid kunnen nemen van het nationale voetbal. “Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan het succes van de ploeg dit seizoen. We draaien al maanden probleemloos mee in de linkerkolom in de rangschikking. In december hadden we een dipje. De nederlagen tegen Jong Lede en Sint-Niklaas waren overbodig. Dit jaar verloren we ook tegen Torhout en Oostkamp, maar dat zijn andere verhalen. Tegen Torhout verdienden we gewoon meer. Oostkamp is dit seizoen buiten categorie. We zijn zeker van die linkerkolom; nu mogen we nog de top vijf ambiëren.”

Sfeer

Volgens Koen Tackaert is de sfeer bij United opmerkelijk. “We zorgen zelf voor die sfeer. Als we veertig punten halen, wordt er niet getraind op dinsdag en eten we ribbetjes. Zo vinden we altijd wel iets. Ik hoop dat ik iets van die sfeer volgend seizoen zal terugvinden in Meldert. De komende weken ben ik alvast hun vurigste supporter. Momenteel staan ze aan de leiding in derde provinciale. Ik hoop dat ze promoveren, want ik wil graag nog op een deftig niveau doorgaan.”

