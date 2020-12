Koen Syx volgend seizoen niet langer bij Blauwvoet Otegem: “Het is mooi geweest”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BEind dit seizoen stopt trainer Koen Syx bij tweedeprovincialer Blauwvoet Otegem. “Het is mijn beslissing, genomen in alle vriendschap en respect”, zegt hij. “Voor alle duidelijkheid: het is een beslissing zonder breekpunten of discussie. Het is mooi geweest en ik zal alles doen om er een mooi einde aan te breien.”

Koen Syx (40) is bij de ‘Panda’s’ bezig aan zijn derde periode. Eerst als speler en nadien als assistent-trainer. Hij werd hoofdtrainer bij Otegem, toen er een einde kwam aan de samenwerking met Paul Vanfleteren. “Het zijn vier mooie jaren tot nog toe”, zegt de coach. “Blauwvoet Otegem is uitgegroeid tot een stabiele tweedeprovincialer. Samen met de spelers, de voorzitter en het bestuur hielp ik daaraan mee. Otegem blijft een club, die ik altijd zal blijven volgen. Ik heb er veel vrienden.”

Routine kwijt

Waar Koen Syx volgend seizoen aan het roer staat, is nog een vraagteken. “Voorlopig is er nog niks. Het is dus niet zo dat ik mijn beslissing met voorbedachte rade nam”, zegt hij. “We zien wel wat er komt.”

Het is intussen verre van zeker dat de competitie halfweg februari zal kunnen hervatten. “Eerlijk gezegd, ik denk het niet”, meent Syx. “Zonder kantine geen voetbal, zo simpel is dat. Het is niet geestig zoals het nu loopt. We zijn die routine kwijt van trainingen en wedstrijden.”

Syx schoof destijds bij Otegem als assistent-trainer door naar de positie van hoofdtrainer. “Ik kende het huis en dat was een voordeel”, klinkt het. “Toen ik overnam, stonden we op een degradatieplaats. Nadien deden we elk jaar beter. Met als kroon op het werk vorig seizoen de vierde plaats. Niet alles is mijn verdienste, maar ik ben er wel trots op”, stelt Syx. “Om mij een plezier te doen is mijn broer Bart hier nog twee jaar komen voetballen. Eind vorig seizoen is hij volledig gestopt. Net zoals zovelen heeft hij nu met padel een nieuwe sport ontdekt.”

Koen Syx maakte zijn beslissing over aan Otegemvoorzitter Mathieu Salembier. “Nu geef ik de club tijd om een opvolger te zoeken”, aldus Syx. “Iemand met andere ideeën. Dat is nooit slecht.”