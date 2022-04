Koen Pirlet (voorzitter Rembert Torhout): “Terecht kampioen na een zo goed als foutloos seizoen”

Bijna een jaar geleden werd Koen Pirlet als nieuwe voorzitter van Rembert Torhout aangesteld. Aan het einde van zijn maidenseizoen ziet hij de eerste ploeg in tweede nationale B de titel pakken. Overtuigend want coach Stefaan Decoster en zijn team stonden van bij de competitiestart op kop.

“Waardoor de kampioenstitel meer dan verdiend is”, mag Pirlet benadrukken. “Enkel op Oudenaarde kenden we een paar weken geleden een off-day. Voor het overige speelden we een bijna foutloos seizoen. Als club hebben we lang gewacht om ons als titelkandidaat te profileren. Toen we eind 2021 comfortabel aan de leiding stonden konden we niet anders dan voor de titel gaan. Hadden we het niet afgemaakt was de ontgoocheling groot geweest.”

Jeugd krijgt kansen

In Roeselare maakte Rembert, één speeldag voor het einde, de klus helemaal af. Na een goeie openingsset, een mindere tweede set, maar overtuigende derde en vierde set. “De cijfers van set drie en vier (13-25 en 14-25, red.) spreken voor zich”, aldus Pirlet. “Onze jeugd liet zich in de tribune in Roeselare horen. Dat doet deugd. We hebben bij Rembert een goeie jeugdwerking en we geven jongeren kansen om door te stoten naar de eerste ploeg. Nu al zijn met Jarne Andries en Leroy Landuyt twee eigen jeugdspelers actief bij Rembert A.”

Nieuwe rol voor coach

De komende dagen worden aan de Torhoutse bestuurstafel enkele knopen doorgehakt. Coach Stefaan Decoster bracht de club tijdens de kerstperiode op de hoogte dat hij liever een stapje terug zet. Met Dries Sergier, actief bij de vrouwen van Gits in Promo 1, werd een opvolger aangeduid.

“Het is toeval dat we opnieuw iemand uit het vrouwenvolley halen”, weet voorzitter Pirlet. “Dries loopt al stage bij Rembert. Deze week zitten we nog eens rond de tafel. Ook met Stefaan Decoster die bij Rembert een andere functie zal opnemen. Opposite Christophe Van Acker stopt omwille van een aanslepend knieletsel. Voor hem zijn we op zoek naar een vervanger. Wouter Verhelst doet er nog een jaar bij. Van ons mag hij niet stoppen. Zaterdag was hij in de vierde set nog beslissend.”