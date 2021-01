Koen Monu over Zilvermeercross zonder publiek: “Tonen dat we thuishoren in een klassement”

Belgisch kampioen Wout Van Aert showt aan het Zilvermeer voor het eerst zijn nieuwe driekleur. “En dan nog in eigen streek: qua publieke belangstelling zou de Zilvermeercross een voltreffer geworden zijn”, beseft organisator Koen Monu. “Jawel, ik heb getwijfeld om deze losse veldrit te organiseren. Toen duidelijk werd dat het domein Zilvermeer gratis ter beschikking wordt gesteld en dat de burgemeester van Mol een subsidie uitschrijft besliste ik om ermee door te gaan. Want dat waren tekens dat velen achter de Zilvermeercross staan. Persoonlijk is mijn motivatie om dit tot een goed einde te brengen heel groot. Ik wil zaterdag laten zien dat de Zilvermeercross thuishoort in één van de klassementen.”

Wereldbeker is te duur

Dat moet dan de Superprestige of de X²O Badkamers Trofee worden. “Een manche van de Wereldbeker kan ik niet betalen, daar missen ze een beetje zin voor realiteit”, vindt Monu. “Als ik vergelijk met enkele andere veldritten zou het logisch zijn dat de Zilvermeercross aan een klassement wordt toegevoegd. Daarover praat ik met zowel Golazo als Flanders Classics. Meer kan ik daarover niet kwijt. Ik vrees dat we zaterdag met een klein verlies afsluiten. De voorbije jaren gaven we in Mol de wereldkampioenschappen veldrijden voor masters. Dan hadden we elk jaar vijfhonderd masters uit 31 landen. Zij betaalden om deel te nemen. Op die manier financierden de masters onze internationale cross. Het zou dit jaar de laatste keer geweest zijn. Door de coronacrisis is er dit keer geen WK.”