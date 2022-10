Koen Matyn trekt met Antonia naar buur en ex-club ’s Gravenwezel-Schilde: “De helft van onze ploeg heeft een verleden daar”

voetbal eerste provincialeNa de veelbesproken trainerswissel vorige week is de rust ondertussen teruggekeerd bij Antonia, dat dit weekend op bezoek gaat bij buur ’s Gravenwezel-Schilde. Voor onder meer Koen Matyn is het duel van zondag naast een derby ook een weerzien met zijn ex-club.

Matyn ruilde twee jaar geleden ’s Gravenwezel-Schilde in voor Antonia. “Ik heb er in totaal drie seizoenen gezeten waarvan twee als aanvoerder”, vertelt hij. “Al ben ik niet de enige bij ons met een verleden daar. Ook Wesley Bossier, Ilja De Ridder, Jens Van Loon en Olivier Verbist hebben nog bij ’s Gravenwezel-Schilde gespeeld. Dat maakt het toch allemaal wat extra speciaal.”

Wagonnetje aanpikken

Toch moet de fusieclub niet rekenen op cadeaus van Matyn en co. “Na onze één op negen doen we er best aan om de volle buit te pakken zodat we ons wagonnetje kunnen blijven aanpikken bij de ploegen boven ons. We zijn de laatste weken per slot van rekening uit de linkerkolom getuimeld, terwijl dat toch de ambitie moet zijn met onze groep. We hebben er in elke geval de kwaliteiten voor.”

Antonia heeft niet bepaald de leukste periode achter de rug. “Eerst was er de 1-7-nederlaag tegen Retie en de week nadien is dan met Filip Goossens onze coach gestopt. Al moet ik wel zeggen dat ik heel blij ben met Yves (Van Heurck, red.) als zijn opvolger. Ik ken hem bijvoorbeeld al heel lang en we hebben altijd bijzonder goed kunnen samenwerken. Bovendien kent Yves de club vanbinnen en vanbuiten. Ik heb daarom ook alle vertrouwen in hem.”

Van Heurck zat afgelopen weekend voor eigen volk tegen Mariekerke-Branst al op de bank. “Na onze laatste thuismatch tegen Retie hadden we iets recht te zetten en ik denk wel dat we dat gedaan hebben ook. Een 1-1-gelijkspel tegen een goede ploeg als Mariekerke is tenslotte geen slechte uitslag. Bovendien hebben we dat punt zeker niet gestolen. We hebben allebei onze kansen gehad, waardoor een gelijkspel de correcte uitslag was.”

Eerste treffer sinds lang

Het was Matyn zelf die een verdiend punt uit de brand sleepte voor Antonia. “Ik was heel blij met mijn goal, want het was al een hele tijd geleden dat ik nog eens gescoord had. Het was bijvoorbeeld pas mijn eerste treffer van het seizoen. Hopelijk ben ik nu dus vertrokken zodat er de komende weken en maanden nog een paar bij komen.”

