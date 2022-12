Koen Feys (Canguru-Latexco): “Fantastisch dat Yarno Van Herck voor dit team koos, maar hopen dat renners rond hem zich gaan overstijgen”

Drie jaar terug zag het Canguru-QTS-Air College Cycling Team het levenslicht. Koen Feys was er toen al bij en stond in voor de begeleiding van de nieuwelingen. “Door omstandigheden ben ik dan twee jaar naar een ander team gegaan”, verduidelijkte hij. “Mijn ambitie lag iets hoger dan die van deze teams. Met Canguru-Latexco ga ik mijn ambitie proberen waarmaken. Al was het in eerste instantie de bedoeling om vooral ondersteunend te werken. Begin augustus kwam de vraag om te recruteren. Half september had ik een ploeg met twaalf junioren.”

Blikvanger

Met Yarno Van Herck – op de BK’s in Gavere (tijdrit) en Moorslede (wegrit) pakte hij als eerstejaars telkens brons – als blikvanger. “Fantastisch dat we zo’n renner in de ploeg hebben”, beaamde Feys. “Denk dat hij bij elk Belgisch team gegeerd was. Hij koos voor Canguru-Latexco omdat hij eind volgend jaar, bij de overstap naar de beloften, vrij wil kiezen. Yarno wou los staan van bijvoorbeeld Soudal-Quick.Step. Zodat iedereen hem eind 2023 kan aanspreken bij de overstap naar een beloftenteam. Neen, hij krijgt van ons niet meer dan de andere renners. Op de trui van Antwerps kampioen na. Worden andere renners kampioen zullen ze dat ook krijgen. Voor mij wordt het belangrijk dat de andere renners rond hem zich gaan overstijgen.”

Programma

Ook al is Canguru-Latexco geen volledig nieuwe ploeg, het wordt toch een beetje zoeken naar een mooi programma. “Kuurne-Brussel-Kuurne is al toegezegd”, aldus Feys. “De Guido Reybrouck Classic in Damme-Moerkerke rijden we wellicht ook. Voor Nokere Koerse zijn we eerste reserve. Voor Tour du Condroz en Ardense Triptiek is het startrecht binnen. We schreven ook in voor koersen in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Die deelnames moeten nog worden bevestigd. We gaan niet overdrijven. Het is niet de bedoeling dat onze twaalf renners halfweg het seizoen al helemaal opgesoupeerd zijn.”