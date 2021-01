Koen Devos en Hermes Volley Oostende openen competitie met nederlaag: “Geen man overboord”

Na de bekeruitschakeling eerder deze maand in Tchalou stond Hermes meteen voor een loodzware opdracht op bezoek bij Limburg, één van de titelkandidaten in de hoogste afdeling van het vrouwenvolleybal. Limburg had al een eerste competitiewedstrijd achter de kiezen en verloor die, net als in de kwartfinale van de beker, tegen VC Oudegem.



Oostende werd in Genk meteen op achtervolgen aangewezen en keek al snel tegen een 2-0-achterstand in sets aan. Gillis en Maring zetten er de toon, waarop de kustploeg geen antwoord had. “Het grote verschil was de opslagreceptie. Punt”, aldus coach Devos. “We serveerden veel te braaf en brachten hen receptioneel nooit echt in de problemen.”

“Ze hadden bijgevolg telkens meerdere opties in de aanval, waardoor onze verdediging steeds onder vuur kwam te staan. We speelden in de voorbereiding al tweemaal tegen Limburg, maar konden toen ondanks de degelijke prestaties en hogere servicedruk zelfs geen enkele set winnen.”

Rollercoaster aan wedstrijden

In het derde luik knokte Hermes zich onder impuls van de sterke Merle Baasdam, goed voor 22 punten, echter wel in de wedstrijd. De thuisploeg liet niet begaan en schakelde in een korte vierde set via Gillis opnieuw een versnelling hoger, waardoor Oostende finaal op de knieën moest. “Dit zijn duidelijke cijfers inderdaad en een verdiende zege voor Limburg, een ploeg die ik trouwens nog steeds heel hoog inschat”, aldus nog Devos. “In tegenstelling tot de voorbije confrontaties wonnen we nu wel een set. Zo slecht was het misschien nog niet. We moeten deze nederlaag dus relativeren, want er is zeker geen man overboord.”

“We krijgen nu anderhalve week de tijd om nog wat bij te schaven, want we krijgen straks leider Gent over de vloer, wat voor ons het begin wordt van een rollercoaster aan wedstrijden. We weten al even waar we aan toe zijn en moeten erdoor”, klinkt het tot besluit.

Hermes Volley speelt op woensdag 3 februari in eigen huis tegen leider VDK Gent.

Sets: 25/16, 25/17, 20/25, 25/12.

