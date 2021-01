Koen Devos en Hermes Volley bekeren op bezoek bij Tchalou: “We zullen hen niet mogen onderschatten”

Geen constante

De afgelopen weken heeft Oostende zich optimaal proberen klaar te stomen voor het drukke speelschema met wisselend succes in de oefenmatchen. “We hebben intussen vier vriendschappelijke wedstrijden gespeeld, waarbij we kunnen concluderen dat er absoluut nog geen constante aanwezig is”, vertelt coach Devos. “Onze eerste match in Antwerpen was niet goed, maar wat volgde tegen Michelbeke en Limburg stemt me tevreden met bij wijlen sterk volleybal. Ik verwacht echter hetzelfde in de beginfase van ons seizoen. Uiteraard zouden we maar wat graag doorstoten in de beker, maar het is niet omdat we als club twee jaar op rij de hoofdprijs hebben gepakt, dat we nu onszelf die druk zullen opleggen. Vergeet immers niet dat de kern compleet vernieuwd werd. We mogen die vergelijking dus niet maken. Dit neemt niet weg dat we natuurlijk de ambitie koesteren om die halve finale te bereiken. Tchalou speelde intussen zes competitiematchen, maar het feit dat ze die allemaal verloren hebben, betekent niet dat het een hapklare brok wordt. Als we goed spelen, maken we echter zeker kans. We zitten mijns inzien weliswaar nog niet op hetzelfde niveau als na de oorspronkelijke voorbereiding. We zullen onze speelsters allemaal nodig hebben in een druk maar kort seizoen. We winnen en verliezen telkens met twaalf. Het klassement geeft nu misschien een compleet vertekend beeld weer, maar aan de andere kant hebben wij tot dusver nog geen enkel punt verloren. We zullen absoluut de fout niet maken door naar die stand te kijken. We zullen pas in april de balans kunnen opmaken”, besluit Devos, die over zijn voltallige kern kan beschikken in Tchalou.