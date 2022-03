Koen Devos en Hermes Oostende willen teleurstelling verwerken met winst tegen Tchalou: “Vijfde plaats halen om Europees ticket te bemachtigen”

VOLLEYBAL LIGA VROUWENHet mislopen van de reguliere play-offs was een grote teleurstelling voor de speelsters van Hermes Oostende. De kustploeg is daardoor de komende weken veroordeeld tot play-off 2, waarin het zal strijden voor de vijfde plaats en het laatste Europees ticket. De eerste horde is een trip naar Henegouwen, waar dit weekend een duel met Tchalou Volley op het programma staat.

“Het is doodjammer dat we uiteindelijk één puntje tekort kwamen om bij de top vier te eindigen”, laat T1 Koen Devos weten. “Tegen de ploegen die plaatsen vijf tot negen bezetten, lieten we geen steekje vallen. Het is in de topmatchen dat we iets te weinig punten gepakt hebben.”

“Deels door onze eigen prestaties, maar ook deels door blessures of afwezigen in cruciale wedstrijden”, gaat Devos voort. “Ik merk op training dat mijn speelsters teleurgesteld zijn, maar er is weinig tijd om lang erbij stil te staan. We moeten voort en spelen dit weekend al onze eerste wedstrijd in play-offs 2 tegen Tchalou. De vijfde plaats en het laatste Europese ticket staan op het spel, want ik denk dat we die wildcard enkel zullen krijgen als we de nacompetitie winnen.”

Eergevoel

Hermes sloot vorige week de reguliere competitie af met een moeizame 3-2-zege tegen hekkensluiter Saturnus Michelbeke, dat dankzij de vijfsetter zijn competitiepunten verdubbelde van één naar twee. “Er stond niets meer op het spel en dat zag je ook op het terrein”, stelt de coach. “Ik kon mijn speelsters maar moeilijk motiveren en je zag dat ze wat aangeslagen aan het net stonden. Bij de 0-2-achterstand kwam het eergevoel wel boven, waarna we al bij al nog vlot drie sets op rij wonnen. Tegen Tchalou, onze tegenstander van komend weekend, pakten we thuis en op verplaatsing de volle buit. Wij moeten in principe altijd winnen van die ploeg, maar ik zag begin deze week enkele speelsters uitvallen met de griep. Het is afwachten of we dit weekend op volle sterkte kunnen aantreden.”

Liga Vrouwen play-off 2: Tchalou - Hermes Rekkenshop Oostende: zaterdag 19 maart om 20.30 uur.

