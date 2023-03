Koen Delrue en Lombardsijde veren op na zes op zes: “We geloven rotsvast in eigen kunnen en het behoud”

voetbal tweede provinciale BSC Lombardsijde leek na vijftien wedstrijden zonder overwinning op rij een vogel voor de kat, maar met een recente zes op zes heeft de kustploeg het momentum aan haar kant. De ploeg van coach Koen Delrue wist na een straffe uitzege tegen Jong Male nu ook VV Tielt met 2-1 op eigen bodem te kloppen. Lombardsijde blijft voorlaatste in tweede provinciale B, maar komt tot op één punt van Lichtervelde, twee punten van Snaaskerke en vier punten van Tielt en Lissewege. Hekkensluiter Loppem is de volgende tegenstander.

“Deze zes op zes is een grote opluchting”, steekt Koen Delrue van wal. “Na al die wedstrijden op rij zonder overwinning, begin je te onvermijdelijk eens te twijfelen aan jezelf. Ook al kunnen wij veel verzachtende omstandigheden inroepen. Ga er de voorbije maanden maar eens onze wedstrijdbladen op na: vrijwel elke week speelde ik met een andere ploeg en had ik amper wisselspelers om op de bank te zetten. Een grote blessuregolf en een resem schorsingen laadde me op met ongezien puzzelwerk.”

“Robin Desitter speelde de voorbije weken op vijf verschillende posities. Paco Avoki, misschien wel de beste aanvaller in tweede provinciale, stond acht weken aan de kant. Ian Bonjé lag ook lange tijd in de lappenmand. Sinds die jongens terug zijn, vertoont mijn ploeg opnieuw meer slagkracht. Het niveau op training stijgt, we zijn competitiever en we kunnen zelf eens het spel maken, in plaats van elke week vanuit een egelstelling te spelen. Het vertrouwen en geloof in eigen kunnen is groot en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we alsnog het behoud kunnen afdwingen.”

Cruciaal tweeluik

De komende twee wedstrijden worden cruciaal op dat gebied. Lombardsijde speelt dit weekend op het veld van hekkensluiter Loppem en ontvangt nadien FC Lissewege, dat vier punten voorsprong telt op de kustploeg. “Loppem mag dan wel laatste staan, maar ze pakten al punten in zes matchen en gingen in de heenronde met 1-5 winnen op ons veld. Ik was toen nog geen coach, maar het bewijst dat het geen sukkelaars zijn en ze wel degelijk in staat zijn om het ons moeilijk te maken.”

Koen Delrue nam begin januari de taken als T1 over van Wesley Deschacht. De Eernegemnaar heeft geen kwaad woord over zijn voorganger. “Deschacht is een uitstekende trainer, maar hij geraakte niet uit een negatieve spiraal en besloot op te stappen. We komen nog overeen en werken samen bij SK Eernegem, waar Deschacht TVJO is en ik een jeugdploeg coach. Na enkele termijnen als T1-ad-interim bij Sporting Keiem ben ik dankbaar dat ik bij Lombardsijde voluit het vertrouwen krijg als hoofdcoach”, besluit de 50-jarige Eernegemnaar.

