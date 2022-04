Koen Buydaert (T1 Olsene Sportief): “Met amper vijftien punten een rampseizoen dat toch goed kan aflopen”

Enkele maanden terug nam Koen Buydaert bij Olsene Sportief het trainersroer over van Giovanni Dehullu. Met amper vijftien punten uit 29 matchen komen de roodjes nog altijd in aanmerking voor het behoud. “We hebben de voorbije weken ons best gedaan om op die barrageplaats te geraken”, zucht Buydaert. “Dat we nog altijd in derde kunnen blijven ondanks de weinige punten is een meevaller. Ons grootste probleem is dat we geen afwerker hebben. Op defensief vlak staan we er intussen wel. We slikken veel minder goals dan in het seizoenbegin. Maar het blijft lastig om te scoren.”

Snakken naar het einde

Het belang van de partij bij HT Zwijnaarde is voor Olsene groot. Niettemin moet trainer Buydaert sleutelen aan zijn elftal. Doelman Harm Bogaert kijkt geschorst toe. Jelle Molly raakte vorige zondag geblesseerd en Yoran Van Meenen is onzeker. “En er zijn nog mannen met kwaaltjes, we snakken naar het einde”, geeft Buydaert toe. “Toch moeten we hopen dat we nog één of meer matchen van die eindronde om het behoud kunnen spelen. Ik hoop dat het nu snel gedaan is, toch kijk ik al uit naar volgend seizoen. We realiseerden tien tot twaalf inkomende transfers. Vooral jongeren van Zulte Waregem, vrij veel technisch onderlegde spelers. Ik denk dat we gewapend zijn om volgend seizoen beter te doen. Alleen zou het jammer zijn indien we naar vierde tuimelen.”

Meer centen in reeks B

Behoudt Olsene de veertiende plaats wacht een eindronde met de teams die in de andere reeksen op die plek eindigen. Ook in die andere reeksen moet de slotdag uitmaken wie op de barrageplaats afsluit. “Op papier hebben wij uit bij HT Zwijnaarde een moeilijker opdracht dan Nokere-Kruishoutem bij Vinkt”, beseft Buydaert. “Bij Nokere-Kruishoutem zijn er heel veel vertrekkers. Ik weet niet of die mannen nog de nodige motivatie zullen opbrengen om hun laatste match te winnen. Neemt niet weg dat dit voor ons eveneens een rampseizoen is. Niet onverwacht want in de B-reeks wordt beter gevoetbald en hebben de clubs meer centen dan in reeks C.”