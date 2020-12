Koen Beeckman: “BK-piste in krokusvakantie gepland, maar wachten op Overlegcomité half januari”

Topsportcoördinator Koen Beeckman had al een nieuw pisteprogramma op papier gezet, maar eind november ging het Overlegcomité van de overheid niet over tot fundamentele versoepelingen van de maatregelen. “Nu wacht ik tot 15 januari, tot de volgende samenkomst van het Overlegcomité, om een nieuwe planning op te stellen”, verduidelijkt Beeckman. “We zijn nog altijd van plan om tijdens de krokusvakantie Belgische pistekampioenschappen te geven. Eerst moeten de renners enkele weken kunnen trainen. Nu is het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx dicht. De deelnemers aan de BK’s moeten vooraf de kans krijgen op technisch vlak aan de piste te wennen. Het lijkt me niet verantwoord hen zonder enige pistetraining wedstrijden te laten rijden.”

BK’s in gereduceerde vorm

Als de pistekampioenschappen georganiseerd mogen worden, zal dat wellicht in een gereduceerde vorm zijn. Niet alle disciplines zullen in het beperkte tijdsschema aan bod komen. “Misschien zullen we tijdens het BK omnium niet de overall laureaat, maar ook de winnaars van de onderdelen scratch, afvalling en puntenkoers als kampioenen huldigen”, denkt Beeckman luidop. “Voor de temporonden, één van de vier disciplines in het omnium, is geen titel voorzien. Als de overheid versoepelingen toelaat zullen de BK’s voor elites en beloften tijdens het weekeinde van 19, 20 en 21 februari worden gereden. Misschien kunnen onze olympiërs begin februari al een rittenkoers in het buitenland afwerken. Op voorwaarde dat die doorgaan want ook dat is niet zeker.”

In april internationale meeting in Gent

In deze bizarre tijd is niets zeker. Wat moet kunnen doorgaan in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx is een internationale meeting voor elites op 16, 17 en 18 april. “Een meeting klasse 1 een week voor de eerste Nations Cup in Newport”, weet Beeckman. “Voor onze olympiërs Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt, Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche is een programma richting de Spelen in Tokio klaar. En ook voor de beloften Katrijn De Clercq, Milan Fretin, Noah Vandenbranden en Jules Hesters is er een programma. Net als de leerlingen van de Topsportschool hebben zij bovendien toelating om op de piste te trainen.”