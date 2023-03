Kobe Vrancken schiet Real Herentals naar vlotte 1-5-zege in Hamme: “We vergeten soms te winnen”

Futsal eerste nationaleReal Herentals heeft dit weekend met 1-5 gewonnen in Hamme. Door deze driepunter komt de ploeg opnieuw virtueel op de vierde plaats in de rangschikking terecht. Met het oog op het thuisvoordeel in de play-offs is dat een belangrijk voordeel. Naar die play-offs en de wenkende bekerfinale wordt er nu volop toegewerkt.

Met twee doelpunten had Kobe Vrancken een belangrijk aandeel in de 1-5-overwinning van Real Herentals in Hamme. “Vooraf waren we er toch niet helemaal gerust op. Om verschillende redenen moesten we het stellen zonder Sababti, Caballero, Bilal Bouri en Dahmani. De eerste helft verliep dan ook nog redelijk gelijk opgaand. Na de rust konden we wel ons normale spel ontwikkelen en de score volledig ombuigen.”

Volledig scherm Kobe Vrancken kijkt uit naar de play-offs en de bekerfinale. © RV/ Peter Verstraeten

Belofte van het jaar

Vorig seizoen werd Kobe Vrancken uitgeroepen tot belofte van het jaar. Hoe is het hem sindsdien vergaan?

“Het is tot nu toe zeker niet mijn gemakkelijkste seizoen geweest. Ik heb het moeilijker om te scoren, al werd dat in Hamme tegengesproken. Ik heb niet het gevoel dat ik de voorbije maanden enorme stappen voorwaarts heb gezet. Iedereen komt zo een periode in zijn carrière wel eens tegen. Tactisch ben ik wel rijper geworden. Intussen word ik ook meer ervaren. Dat pakt niemand me af. Misschien lopen mijn prestaties parallel met die van de ploeg. Herentals maakte enkele wisselvallige maanden mee. De kwalificatie voor de bekerfinale was geweldig, maar we lieten ook enkele keren onnodig punten liggen. Het is moeilijk om daarvoor een exacte reden aan te duiden. Vaak ging het om details. We moeten onszelf meer belonen, we vergeten soms te winnen. Ik ben echter optimistisch, we groeien opnieuw in het seizoen. Dat is in het verleden nog al gebeurd.”

Twee doelen

Kobe Vrancken leeft naar twee grote doelen toe. “Real Herentals staat er vaak als het moet. Dat bewezen we al in de halve finale van de beker. Een 6-4-achterstand werd ongedaan gemaakt. Ook in de komende play-offs moeten we dat kunnen. In de reguliere competitie nemen we het nog op tegen Antwerpen, Châtelet en Malle. In die matchen moeten we proberen om die vierde plaats te pakken. Nadien volgt de bekerfinale. Uiteraard leeft die match nu al in de groep.”

Lees ook: meer futsal