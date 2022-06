Kobe Vrancken (Real Herentals) is belofte van het jaar: “Deze beloning had ik helemaal niet zien aankomen”

Voor Kobe Vrancken zelf kwam zijn verkiezing toch nog over als een verrassing. “Misschien was het ergens logisch dat ik genomineerd werd, omdat ik veel speelminuten heb gekregen. Toch had ik deze beloning helemaal niet zien aankomen. Het is gewoon ook een gegeven waar je als speler niet meteen aan denkt, als je op het terrein staat. Het grappige is dat ik ook niet meteen doorhad dat ik gewonnen had. Ik had donderdagavond berichtjes gekregen op mijn gsm, maar ik sliep al. Pas de volgende dag begon de waarheid tot mij door te dringen. Zelf had ik aan Mohamed El Amri van Antwerpen gedacht.”