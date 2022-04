Kobe Vrancken breekt dit seizoen door bij Real Herentals: “Op alle gebied heb ik vorderingen gemaakt”

Jong talent

De goede prestaties van Herentals zijn mede het werk van Kobe Vrancken. Het twintigjarige talent ontwikkelde zich prima en draait mee in de rotatie. Niet alleen als er vijf doelpunten verschil op het scorebord staan, maar ook in money time. “Ik heb dit seizoen inderdaad al veel speelminuten gekregen, ook in de belangrijke topmatchen. Het is mijn derde seizoen bij Real Herentals, maar de eerste twee jaar kwam ik uit bij de beloften. Dit is dus mijn eerste volwaardige campagne in de A-kern. Voordien speelde ik bij tweedeklasser Koersel. De stap van tweede naar eerste nationale is groot, maar het lukt goed. Op alle gebied heb ik dit seizoen veel vorderingen gemaakt. Mijn bewegingen lopen vlotter, mijn positionering staat meer op punt, het snel rondspelen van de bal gaat beter.”

Opmars

Kobe Vrancken bevestigt dat Herentals even tijd nodig heeft gehad om in het ritme te komen. “In het begin van de competitie was het nog zoeken. De ploeg werd door elkaar gehaald en het duurde even voor de trein weer op het juiste spoor stond. Intussen hebben we onze plaats in de top vier definitief veroverd en dat is prima.De kans is aanzienlijk dat we in de play-offs tegen Borgloon zullen uitkomen. Als we die twee matchen kunnen winnen, wacht er ons in de halve finale een confrontatie met Halle-Gooik.”