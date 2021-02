Kobe Vleminckx strandt in Gent op fractie van EK-limiet 60m, maar loopt ook hamstringblessure op

ATLETIEKTwee duizendsten. Zoveel scheelde het of Kobe Vleminckx (22) had zaterdag in Gent bij z’n seizoensopener meteen de limiet voor het EK indoor in Polen gerealiseerd op de 60m. Met z’n tijd van 6.65 is hij dik tevreden. Helaas liep hij een lichte hamstringblessure op.

Op de micromeeting in de Gentse topsporthal kreeg Vleminckx twee rappe Nederlanders naast zich. Hij gaf ze allebei het nakijken met reekswinst in 6.65. In de finale bleef Vleminckx’ startblok leeg. Een lichte hamstringblessure bleek de oorzaak. De eerste indoorwedstrijd deed wel deugd. “In principe is er voor mij altijd een periode zonder wedstrijden van september tot eind januari”, vertelt Vleminckx. “Maar ik ben wel blij dat de meeting kon doorgaan. Ik voelde dat het tijd was om te racen. Het was een hele opluchting dat ik kon lopen. Toen ik een week geleden te horen kreeg dat er een micromeeting ging komen, gaf dat een boost. Toen draaide ik direct de knop om en zat ik in wedstrijdmodus. Het was echt leuk. Ik heb er enorm hard van genoten.”

Hoewel hij nipt de EK-limiet miste en een lichte blessure opliep, maakt Vleminckx een overwegend positieve balans op. “Op zich baal ik een beetje dat ik zo nipt die EK-limiet mis, maar ik ben tezelfdertijd ook heel content over m’n opener. Uiteindelijk bleek zelfs dat ik maar twee duizendsten tekort kwam. Op training heb ik goed kunnen werken, de automatismen zitten er goed in. Over de wedstrijd was ik tevreden. Mijn start was goed, de acceleratie vond ik iets minder en op het einde verkrampte ik een klein beetje”, analyseert Vleminckx z’n 60m.

IFAM

“Jammer genoeg liep ik een kleine blessure op. Ik ben intussen al naar de kiné geweest. De eerste prognose is dat het een verrekking aan de hamstring zou zijn. Dat zou betekenen dat ik tien dagen niet kan spurten. Dinsdag laat ik nog een echo nemen zodat we helemaal zeker zijn wat er aan de hand is. Ik hoop dat het geen scheur is, maar ik zie het positief in. Hopelijk kan ik snel herstellen.”

Vleminckx mist een paar races, maar hoopt nog wel op actie in februari. “Normaal had ik zondag mogen lopen op de ISTAF in Düsseldorf. Het gaf een boost dat ik op zo’n topmeeting binnengeraakte”, klinkt het. “Dat was een hele mooie kans om een wedstrijd op topniveau te lopen. Volgend weekend een nieuwe micromeeting doen, zal evenwel nog niet lukken, maar op de IFAM hoop ik er weer bij te zijn.”

Quote Mijn doel voor deze winter was om het EK te halen en er goed te presteren. Dat zie ik nog altijd gebeuren Kobe Vleminckx

Zelfs als hij z’n 6.65 niet meer aanscherpt, mag Vleminckx hopen op deelname aan het EK indoor in Polen (5-7 maart). “Na wat ik getoond heb in mijn eerste meeting, denk ik en hoop ik dat ik wel in aanmerking kan komen voor een deliberatie. De eerste wedstrijd is nooit de beste. Maar ik moet natuurlijk wel wedstrijdklaar geraken voor het EK. Ik wil er niet met een half been starten en alles afscheuren. Ik wil in orde zijn. Mijn doel voor deze winter was om het EK te halen en er goed te presteren. Dat zie ik nog altijd gebeuren.”