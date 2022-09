Kobe Vanoverschelde wint Memorial Briek Schotte en zet verlengd verblijf bij Tarteletto-Isorex in de verf

wielrennen profsEen week voor zijn 35ste verjaardag schrijft Kobe Vanoverschelde persoonlijke wielergeschiedenis. In Desselgem won de pion van Tarteletto-Isorex de Memorial Briek Schotte. In die profkermiskoers was hij sneller dan zijn Nederlandse medevluchters Jente Klaver en Meindert Weulinck.

Een vroege vlucht met vier, vijf achtervolgers die in de twaalfde van zeventien ronden aanpikken en even later nog eens vijf mannen die aansluiten. Bij dat laatste vijftal zat Kobe Vanoverschelde. “Voordien was het frustrerend, want er werd afgestopt om de vluchters te beschermen”, vertelde Vanoverschelde. “Plots ging iemand van Dovy Keukens-FCC. Niemand reageerde. Ik ging mee, nog drie man pikte aan. Ronde na ronde kwamen we dichter op de negen leiders. We sloten aan. Uit ervaring weet ik dat je in zo’n situatie als eerste moet gaan of direct moet reageren.”

Met alles mee

In de slotronde van 9,1 km was Vanoverschelde bij iedere uitval mee. “Eerst met Emiel Vermeulen, nadien met drie. Toen een vierde man aansloot, viel het stil”, ging de renner uit Sleidinge voort. “Dan ging ik alleen. Twee Nederlanders reageerden. Van hun teams zaten mannen bij de achtervolgers, volgens mij de betere renners. Ik reed voor een plaats op het podium. We moesten gas blijven geven, want veel voorsprong kregen we niet. En toen we in de laatste rechte lijn kwamen, dacht ik bij mezelf: ‘Kobe, ogen dicht en gaan tot aan de streep’. Dat was de juiste keuze.”

Ex-voetballer

Zodat Vanoverschelde – bij de jeugd ruilde hij ooit koers voor voetbal, maar in 2016 bekeerde hij zich weer tot het wielrennen – zijn eerste profzege boekte. Enkele uren nadat hij bij de taartjesploeg zijn overeenkomst voor volgend seizoen verlengde. Nochtans twijfelde hij de voorbije weken om na dit seizoen terug te keren naar het onderwijs en in 2023 weer bij de elite zonder contract het kermiscircuit af te schuimen.

Motor van team

“De mooie woorden van teammanager Peter Bauwens hebben me overtuigd om nog een jaartje door te gaan”, beweerde Vanoverschelde. “Een maand geleden dacht ik dat ik weer leraar lichamelijke opvoeding zou worden. Iets wat ik op mijn leeftijd perfect kon relativeren. Onze manager kan op de koers hard en streng zijn, maar hij vindt dat ik de motor van de ploeg ben. Ik hapte toe. Ook omdat ik op het Atheneum in Lokeren met Sven Geens een directeur heb die begrijpt dat ik een droom nastreef. In november en december geef ik les, daarna zal hij voor mij weer een vervanger moeten zoeken. Ik doe dit voor het sportieve. Van koersen ga ik niet rijk worden.”

