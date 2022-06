Kobe Vanoverschelde twee dagen op rij in vroege vlucht: “Iedere keer moeten vechten voor anderhalve minuut voorsprong”

Toch vindt de 34-jarige pion van Tarteletto-Isorex dat het in die vroege ontsnapping niet echt meezat. Zaterdag werd hij al op vijftig kilometer van de streep ingerekend, zondag rond halfkoers. “Samen met Nokere Koerse in het seizoensbegin is dit de derde keer dat ik in zo’n vroege ontsnapping geraak”, vertelde Vanoverschelde in Brugge. “Iedere keer hebben we voor een voorsprong van anderhalve minuut moeten vechten. Vandaag stond er heel veel wind. Bovendien was de aanloopronde richting Tielt heel lang. Jens Reynders was net als zaterdag ook mee in de ontsnapping met vier. Hij had het idee om niet meteen vol gas te geven in de vlucht. In die redenering heb ik hem gevolgd. Blijkbaar waren de ploegen hier allemaal vrij zenuwachtig: achter ons is het nooit stil gevallen. We stonden ook nog eens voor een gesloten overweg. Uiteraard had ik liever wat langer voorop gereden. Het goeie gevoel dat ik aan deze twee ontsnappingen bewaar, is ook belangrijk.”