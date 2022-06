Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex): “Overstap naar continentale ploeg geen seconde beklaagd”

wielrennen profs Jens Schuermans en Sander Lemmens kleuren hun Ronde van Limburg: “Leuk dagje in de aanval”

Sander Lemmens (Tarteletto - Isorex) en Jens Schuermans (Beat Cycling) tekenden voor een hoofdrol in de Ronde van Limburg. De twee Limburgers sprongen mee in de eerste vlucht van de dag. De goede, zo bleek, want de vijf en later vier leiders werden pas in de finale gegrepen. “Het was alleszins een leuk dagje Limburg”, grapt Jens Scheurmans. “Ik had een plan, maar eigenlijk wilde ik dat bewaren voor tijdens de finale.”

6 juni