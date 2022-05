Kobe Vandenhende naar Ronde van Vlaanderen: “Vooral hellingen voor punchers, toch ga ik voor top tien”

In de finale van het Oost-Vlaams kampioenschap in Pollare deed Vandenhende een ernstige gooi naar een medaille. Hij raakte voorop met Jens Verbrugghe, de latere winnaar. “Misschien was ik in die aanval iets te gretig”, blikt de 17-jarige Meetjeslander terug. “Ik wou een definitieve kloof slaan. Ik denk dat Jens het iets verstandiger aanpakte. Ik kon minder recupereren als hij op kop kwam dan hij bij mijn overnames. Op de uitloper voorbij de streep moest ik hem laten rijden. Toen Milan Feys bij mij kwam, probeerde ik aan te pikken, maar ik moest ook hem laten gaan. Aan het wiel van Sam Neerinckx kon ik even bekomen. De drie sterksten haalden het podium.”

Steeds meer kasseien

Liever langere klimmen

“Neen, ik ben niet gaan verkennen”, gaat Vandenhende voort. “Die hellingen en kasseistroken ken ik allemaal. Omdat ze wel eens op mijn trainingsroute zitten. Dan rijd ik vanuit Waarschoot richting de Schelde. Als je in Oudenaarde het jaagpad verlaat, zit je snel aan de Wolvenberg. De hellingen die we zondag voorgeschoteld krijgen, zijn niet de meest bekende, want geen Oude Kwaremont noch Paterberg. Het zijn vooral beklimmingen voor punchers. Ik heb liever de wat langere hellingen. Zoals in het seizoensbegin in de Grand Prix Bernaudeau in Frankrijk. Daar zat ik negentig kilometer van de streep al in een vlucht en werd ik negende. Zo’n lange inspanning heb ik het liefst. Wat niet wegneemt dat ik in de Ronde van Vlaanderen op een plaats in de top tien mik. Dit seizoen probeer ik in UCI-koersen nog wat punten te pakken. Om betere papieren te hebben voor de overstap naar de beloften.”