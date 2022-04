Kobe Vande Cauter (KSK Heist) wil een eventueel titelfeestje van Knokke vergallen: “Niet met mij, niet in ons stadion”

Nog negentig minuten voetballen en dan zit het seizoen er voor KSK Heist op. Het seizoen heeft niet gebracht wat Heist ervan gehoopt had. Het betere voetbal was er bij momenten wel, maar té vaak werd het geleverde werk niet beloond, en dan kom je tot een eindrangschikking waarin Heist nog hooguit de achtste plaats mag ambiëren. Aanstaande zaterdag sluit KSK Heist het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Knokke, en dat is zowaar een mogelijke kampioen.

Kobe Vande Cauter (KSK Heist) wil niet meewerken aan een titelfeestje van Knokke.

Knokke en FC Luik, de leiders met 47 punten, hebben de beste kaarten om dit weekend de titel te pakken. Knokke telt een gewonnen wedstrijd meer dan de Luikenaars. De kustjongens hebben daardoor genoeg aan een overwinning in Heist om zich tot kampioen te laten kronen. Maar dat is iets dat niet aan Kobe Vande Cauter besteed is. “Nee, man, niet met mij, niet in ons stadion. Voor mij is dat zeker een drijfveer om er nog voor te gaan en het seizoen af te sluiten met een overwinning. We spelen tenslotte ook voor de centen, toch?”

Vodden op het plein

Bovendien, de vorige wedstrijd, in Visé, was van Heistse kant geen hoogvlieger. “Zeker niet. We waren net vodden op het plein. Oké, de scheidsrechter had geen goede dag, maar bij ons ontbrak de scherpte. Ook het uitvallen van Thomas Jutten (die een kruisband- én meniscusletsel heeft opgelopen en dus een lange revalidatie te wachten staat, red.) werkte op ons gemoed. Dat is menselijk. Maar dat zijn meer dan voldoende redenen om tegen Knokke nog een laatste keer het onderste uit de kan te halen.”

Niet van de partij zijn Mathieu Troonbeeckx en Yousri Sabhaoui, die in Visé een rode kaart pakten en daardoor op de tribune zullen zitten. “Klopt. Beide spelers zijn we kwijt voor deze wedstrijd en dat is natuurlijk jammer. Dan zullen andere jongens moeten opstaan. Maar onze kern is groot genoeg om de afwezigheid van beide spelers op te vangen.”

Nacht van KSK

Zaterdag sluit Heist het seizoen af, maar een week later, op zaterdag 7 mei, wordt er gefeest tijdens ‘De nacht van KSK’, in Cultuurcentrum Zwanenberg. Feesten doe je best met een overwinning op zak. “Het is ook de bedoeling om met de hele ploeg aanwezig te zijn op de Nacht van KSK. En dat wordt natuurlijk alleen maar leuk wanneer je het seizoen met een goed gevoel kan afsluiten.”

Hoe beoordeel jij het seizoen van KSK Heist? “We zijn onder onze mogelijkheden gebleven. Er heeft zeker meer in gezeten. Als je naar de rangschikking kijkt, dan is het verschil met de kop niet groot. Maar op cruciale momenten hebben we het laten afweten. We hebben onszelf te weinig beloond voor het spel dat we hebben gebracht. En dat zijn dan uiteindelijk de punten die we nu te kort komen. Anderzijds, aan het eind van een competitie sta je ook op de positie die je verdient. En dat is voor aanvang van die laatste wedstrijd van zaterdag nu eenmaal de tiende plek.”