Kobe Vande Cauter en Heist liggen uit Croky Cup na 2-1-verlies bij Cappellen: “Deze wedstrijd moesten we altijd winnen”

“Als die penalty een doelpunt opleverde, kregen we natuurlijk een andere wedstrijd”, beseft Kobe Vande Cauter. “Een penalty missen kan natuurlijk iedereen overkomen. Ach, iedereen moet voor de spiegel staan. Na deze wedstrijd heeft iedereen een onvoldoende op het rapport. We hebben zo goed als allemaal onder ons niveau gespeeld, met een 2-0-achterstand bij de rust als gevolg. In de tweede helft hebben we nog geprobeerd om er iets van te maken. Na de aansluitingstreffer van Mathieu hebben we nog een tiental minuten druk kunnen uitoefenen, maar de gelijkmaker konden we niet meer maken.”

Niet tegen eersteklasser

Jammer, toch? De inzet was een wedstrijd tegen een eersteklasser in de volgende ronde. “Klopt. Dat zorgt natuurlijk voor extra ontgoocheling. Ons bekerprogramma was bovendien niet zo bijzonder zwaar, tegen ploegen die in lagere reeksen voetballen. Met alle respect, maar tegen een ploeg die een reeks lager voetbalt, zoals ook Cappellen, moeten we altijd winnen. En dat hebben we niet gedaan. Cappellen vond ik allerminst sterk spelen, maar ze hebben er met hun middelen voor gestreden en dan moeten we ons bij de uitschakeling neerleggen. Dat valt ons toch wel zwaar, ja. Eigen schuld, dikke bult zeker?”



Die tegendoelpunten blijven ook maar vallen, een constante bijna. “Ja, dat is nog een teer punt, hé. We slagen er wel in om aanvallend voetbal te brengen, maar de structuur achterin staat nog niet goed. Dat is zeker een werkpunt. De goals die we tegenkrijgen, zouden niet mogen vallen, en al zeker niet in wedstrijden met tegenstanders van het kaliber Lille en Cappellen. Maar het gebeurt dus wel. Vier tegengoals, en ook twee tegen Dessel, dat is toch wel van het goede teveel”, besluit de Heistse verdediger.