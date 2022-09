Kobe Lemmens (KSK Heist) wil uit bij de beloften van Charleroi de nul van de tabellen trappen: “We moeten onszelf maar eens gaan belonen”

“Die 2 op 12 is veel te weinig, hé”, kaatst Kobe Lemmens, geboren in 2002, de bal terug. “We hadden zeker meer verdiend. Zeker in die twee thuiswedstrijden tegen Dessel en de U23 van OH Leuven heeft er veel meer ingezeten. We waren ook telkens de betere ploeg, maar scoren deden we in beide wedstrijden te weinig. En dan kan je niet winnen, natuurlijk. We moeten onszelf maar eens gaan belonen. Waar ligt dat aan? Als we dat eens wisten, maakten we er meteen korte metten mee. Een gebrek aan scherpte in alle linies? Een manco aan creativiteit in de zone van de waarheid? Een beetje van alles wat, zeker. Laat ons ook maar eens hopen dat de bal een keer goed wil vallen, want dat was er ook nog niet te veel bij.”