Kobe Goossens wint op Mallorca allereerste keer als prof en slaat meteen dubbelslag: “Ik draag deze zege op aan alle personen uit mijn dichte omgeving”

In de Trofeo Andratx reed Kobe Goossens met Cian Uijtdebroeks in de aanval. De laatste twintig kilometer reed hij solo. Kobe Goossens kreeg vooraf steun van ex-wereldkampioen Rui Costa. “Costa vertelde me woensdag dat ik moest geloven in mijn kansen. In de Trofeo Andratx waren Rui en ik de beschermde renner. Toen ik samen met Cian Uijtdebroeks een kopduo vormde, was de samenwerking uitstekend. In de afdaling kon ik Cian afschudden. Mijn sportdirecteur gaf me toen enkel nog een groeiende voorsprong door, wat mijn vertrouwen een boost gaf. Aan de voet van de slotklim waren mijn benen volledig leeg, maar met een voorsprong van een kleine twee minuten wist ik dat mijn winstkansen reëel waren. Een overwinning behalen was één van mijn grote doelen van het seizoen. Daar droomde ik als kind al van. Dat is waarvoor ik elke dag opnieuw deze inspanningen lever. Ik draag deze eerste profzege op aan alle personen uit mijn dichte omgeving en aan mijn team dat in mij gelooft.”