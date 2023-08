Kobe Goossens toont zich meteen in Vuelta: “Het is vier maanden geleden dat ik nog een rugnummer opgespeld heb”

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Coach Jonas De Roeck (KVC Westerlo) na zure 2-3-nederlaag tegen KV Mechelen: “We moeten nog groeien als groep”

Stevige anticlimax zaterdagmiddag in het Kuipje, waar tegenstander KV Mechelen de schijnbaar zekere 2-0-voorsprong van de Kemphanen in een dol slotkwartier nog wist om te buigen naar 2-3. Geen eerste zege dus voor Westerlo, dat met slechts één op vijftien steeds verder wegzakt in de kelder van het klassement.