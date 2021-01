Kobe Goossens opent seizoen in Ruta del Sol: “Geen koersen in het voorjaar in eigen land”

In zijn debuutjaar bij de profs maakte Kobe Goossens meteen indruk. In de Vuelta werd hij onze beste landgenoot. In de komende campagne wil hij bevestigen. “Net als vorig jaar gaat mijn seizoen van start in de Ruta del Sol. Renners die in Argentinië of Mallorca zouden starten, moeten meteen hun agenda al wijzigen. Voor mij verandert er niets. Nadien volgt Parijs-Nice. Na de Franse rittenwedstrijd is er een hoogtestage voorzien in de Sierra Nevada. De ploeg heeft daar al behoorlijk wat ervaring opgedaan. Jurgen Van den Broeck was een vaste klant in het Spaanse hooggebergte. Ik hervat dan met de Ronde van Romandië. Dat moet de laatste aanloop worden naar de Ronde van Italië. Ik had om die extra koers voor de Giro gevraagd. Het is een mooie kalender. Ik kijk wel uit naar de Giro. De voorbije jaren was die meerdaagse zwaarder dan de Tour. In Frankrijk is het mentaal wel anders. Daar is het drukker. Globaal bekeken ziet mijn programma er helemaal anders uit. Ik rij geen koersen in het voorjaar in eigen land.”