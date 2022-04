Kobe Goossens gaat voor goed eindklassement in Ronde van het Baskenland: “Ik heb de juiste keuze gemaakt”

Wielrennen profsTot zondag is Kobe Goossens aan de slag in de Ronde van het Baskenland. Voor de prof van Intermarché-Wanty-Gobert is het een test, nadat hij eerder de competitie diende te onderbreken wegens corona. Vrijdag maakte Goossens in La Route Adélie de Vitré zijn terugkeer in wedstrijdverband. Nu wacht het serieuzere werk.

De Ronde van het Baskenland startte met een proloog over 7,5 kilometer. In de straten van Hondarribia moest Kobe Goossens 49 seconden toestaan op winnaar Primoz Roglic. Tot vrijdag wacht er het peloton heuvelende ritten. De voorlaatste rit brengt de renners naar een finale bergop in Mallabia. De rittenwedstrijd wordt afgesloten met een koninginnenrit rondom Eibar met de beklimmingen van Azurki (5,2 km aan 7,3%), Gorla (9,6 km aan 5,6%), Krabellin (4 km aan 10,5%), Urkaregi (5 km aan 4,8%) en die van Usartza (4,6 km aan 8,5%), die de renners op traditionele wijze naar de finale in Arrate brengt.

Met drie toptienplaatsen in de Mallorca Challenge en een twaalfde plaats in de Ronde van Murcia en de Clasica Jaén op zak zal Kobe Goossens na een hoogtestage van meer dan twee weken Intermarché-Wanty-Gobert vertegenwoordigen in het Baskenland. De selectie staat onder de sportieve leiding van Valerio Piva en Jean-Marc Rossignon en kan voorts rekenen op Quinyten Hermans, Kévin Van Melsen en de jongeren Théo Delacroix, Laurens Huys, Julius Johansen en Hugo Page.

Terugkeer

Kobe Goossens is blij dat hij weer op de fiets kan zitten. “Na zes weken zonder competitie was ik dolenthousiast om in La Route Adélie de Vitré vorige vrijdag opnieuw een rugnummer op te spelden. Na fysieke problemen hadden we met de Performance cel van de ploeg besloten om Parijs-Nice uit mijn programma te halen en meteen mijn focus naar mijn volgende doelen in april te verleggen.”

“Het was wellicht de juiste keuze, want na mijn herstel heb ik me met onder meer een hoogtestage echt goed op deze Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers kunnen voorbereiden. Mijn goede gevoel tijdens de laatste week van het trainingskamp met Quinten Hermans op Tenerife liet me het beste vermoeden voor mijn terugkeer in competitie. De Bretoense wedstrijd zorgde al meteen voor bevestiging, wat mijn ambitie voor deze Ronde van het Baskenland nog versterkt. Ik mik op een goed eindklassement in deze zware wedstrijd, vooral de laatste twee heel zware ritten zullen belangrijk zijn en voor grote verschillen zorgen.”

Lees ook: wielrennen in Brabant