Kobe Goossens debuteert vrijdag in de Tour: “Ik ken het profiel al helemaal uit mijn hoofd”

Wielrennen profsVrijdag gaat in Denemarken de Ronde van Frankrijk van start. Intermarché-Wanty-Gobert nam Kobe Goossens (26) op in de achtkoppige selectie. Voor de prof uit Baal wordt het meteen een nieuwe mijlpaal in zijn carrière. Eerder mocht Goossens al van start gaan in de Vuelta en de Giro. De trilogie kan dus volmaakt worden.

Maandag communiceerde Intermarché-Wanty-Gobert het achttal dat zou afgevaardigd worden naar de Ronde van Frankrijk. Kobe Goossens was uiteraard al eerder op de hoogte van zijn selectie. Een terechte keuze. “Officieel werd ik ook pas maandag op de hoogte gebracht, maar natuurlijk wist ik al veel eerder dat ik naar de Tour zou mogen gaan. Bij het begin van het seizoen werden enkele doelen gesteld: de Tour was er daar één van. Omwille van corona en mijn val in de Ronde van het Baskenland vielen enkele van die doelen in het water. Zo miste ik Parijs-Nice en enkele klassiekers. De Tour bleef evenwel overeind. Zo kon ik me maximaal voorbereiden op de grootste rittenkoers ter wereld.”

Voorbereiding

Kobe Goossens is tevreden over het vervolg van de campagne. “De laatste twee maanden heb ik me optimaal kunnen voorbereiden. Twee keer ben ik op hoogtestage geweest. Na de laatste stage in Andorra heb ik aansluitend de Dauphiné kunnen afwerken. Het was mijn eerste koers na lange tijd. In het begin merkte ik dat er aan enkele details nog moest worden geschaafd. Dag na dag boekte ik progressie. Of ik het roadbook al bestudeerd heb? Ik ken het profiel al helemaal uit mijn hoofd (lacht). In de eerste week kunnen de koersomstandigheden al zwaar zijn. In het middendeel van de Tour moet er stevig geklommen worden. De optelling van de eerste twee weken zorgt ervoor dat de laatste week sowieso zwaar wordt.”

Rol in de ploeg

Kobe Goossens weet wat er hem de komende drie weken te doen staat. “Met Alexander Kristoff hebben we een ervaren man die in de sprint kan uithalen. Louis Meyntjes is dan weer iemand voor het klassement. Hij moet in staat zijn om mee te spelen met de top tien. Het is de bedoeling dat ik onze Zuid-Afrikaan drie weken lang van heel nabij bijsta.”