Kobe Corbanie en jong Antwerp dromen van nieuwe stunt: “In Eisden zelfde mentaliteit tonen als tegen Luik”

Ondanks zijn piepjonge leeftijd lijkt Kobe Corbanie al min of meer een vaste waarde bij de beloften van Antwerp. In negen competitiewedstrijden verzamelde de voormalige jeugdspeler van KV Mechelen en Lierse al 736 speelminuten in Eerste Nationale. Cijfers die gezien mogen worden.

“Ik krijg veel vertrouwen van de technische staf”, vertelt Corbanie. “De trainers investeren veel tijd in mij en ze pushen me voortdurend. Het gevolg is dat ik ten opzichte van de voorbereiding al heel wat stappen vooruit heb gezet. Ik ben al een stuk volwassener geworden als voetballer. Zeker op positioneel vlak boekte ik veel progressie. Voor mijn ontwikkeling is het ook een schitterende zaak dat we vanaf dit jaar in eerste nationale mogen aantreden. Dit is voor jongeren een uitstekende competitie om ervaring op te doen.”

Topsportschool

Antwerp B doet het trouwens prima in die reeks. De ploeg van trainers Gil Swerts en Stef Wils begon met 0 op 6 aan het seizoen, maar kon intussen toch al vijf keer winnen en staat momenteel verdienstelijk zevende. “Onze ambitie? Zo hoog mogelijk eindigen”, zegt Kobe Corbanie. “We hebben toch één en ander in onze mars. Voetballend stonden we er al vanaf speeldag één. Maar in het begin lieten we af en toe onnodige punten liggen, bijvoorbeeld na vermijdbare tegengoals op stilstaande fases.”

De winst van vorig weekend tegen Club Luik was Antwerps eerste echte stunt. “Het was een knappe driepunter”, glundert Kobe Corbanie, die het voetbal voorlopig combineert met studies aan de Topsportschool in Wilrijk. “In de eerste helft brachten we goed voetbal en op het einde overleefden we op karakter. Met dezelfde mentaliteit moet het ook mogelijk zijn om op het veld van Eisden iets te rapen.”

Jonge Duivels

Tot slot nog dit: Corbanie speelde begin dit jaar vier keer met de Rode Duivels onder 17. Ook Jorne Spileers (die met Club Brugge al mocht proeven van de Champions League) en Chihan Canak (die vorig weekend met de eerste ploeg van Standard nog scoorde tegen Antwerp) maakten deel uit van die selectie. “Het is mooi om die jongens zo te zien evolueren. Natuurlijk is dat voor mij ook een stimulans”, aldus Kobe Corbanie. “Wat mijn ambities op de langere termijn zijn? Ik bekijk het echt match per match. Ik ga er elke keer honderd procent voor en dan zien we wel wat er van komt.”

